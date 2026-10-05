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7.000 mAh bataryasıyla dikkat çekiyor: Realme P4s Lite tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Realme’nin P4s ailesinin yeni üyesi P4s Lite’ı Hindistan’da sessiz sedasız tanıttığı görülüyor. 7.000 mAh kapasiteli bataryasıyla öne çıkan telefon, 120 Hz ekran ve 4G bağlantı desteği sunuyor.

7.000 mAh bataryasıyla dikkat çekiyor: Realme P4s Lite tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Enes Çırtlık

Realme, ağustos ayında Hindistan’da piyasaya sürdüğü P4s modelinin ardından seriyi yeni bir seçenekle genişletti. Şirketin resmi Hindistan internet sitesinde listelenen Realme P4s Lite’ın fiyatı, teknik özellikleri ve satış bilgileri de belli oldu.

Standart P4s’e kıyasla biraz daha düşük teknik özelliklere sahip olan yeni model, özellikle bataryasıyla dikkat çekiyor.

REALME P4S LITE, 7.000 MAH BATARYAYLA GELİYOR

Realme P4s Lite’ın öne çıkan özelliklerinden biri 7.000 mAh kapasiteli bataryası. Realme, bataryanın optimum pil sağlığını altı yıla kadar koruyabildiğini iddia ediyor.

Telefonun ön tarafında 6,75 inç büyüklüğünde LCD ekran bulunuyor. HD+ çözünürlük sunan panel, 120 Hz yenileme hızını destekliyor.

Cihazın yonga seti tarafında Unisoc T7250 yer alıyor. Bu yonga setine LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama eşlik ediyor.

7.000 mAh bataryasıyla dikkat çekiyor: Realme P4s Lite tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1

REALME P4S LITE’IN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Realme P4s Lite’ın arkasında otomatik odaklama desteğine sahip 13 MP kamera bulunuyor. Ön tarafta ise selfie ve görüntülü görüşmeler için 5 MP kamera yer alıyor.

Telefon ayrıca IP64 derecesine sahip. Parmak izi okuyucu cihazın yan tarafına konumlandırılırken 3,5 mm kulaklık girişi de bulunuyor.

Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS ve 4G bulunuyor.

7.000 mAh bataryasıyla dikkat çekiyor: Realme P4s Lite tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 2

REALME P4S LITE FİYATI NE KADAR?

Realme P4s Lite, bu hafta ilerleyen günlerde Hindistan’da satışa çıkacak. Telefonun fiyatı, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip versiyon için 16.499 Hindistan rupisinden başlıyor.

4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip modelin fiyatı ise 18.499 Hindistan rupisi olarak açıklandı.

Realme P4s Lite, Moonlight Silver ve Nebula Black olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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