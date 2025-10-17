7 aylık bebek otoparkta kaybolmuştu! Gerçek aylar sonra ortaya çıktı, kan dondurdu

ABD'de bir anne otoparkta oğlunun bezini değiştirirken saldırıya uğradığını gözünü açtığında ise evladının yanında olmadığını söylemişti. Bebeğinin kaçırıldığını söyleyen anne ve baba hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İSTİSMARA UĞRAMIŞ

Soruşturma, çiftin anlattıklarının yalan olduğunu ortaya çıkardı. Riverside Bölge Savcısı Michael Hestrin, “Bu dava dosyası, bebek Emmanuel’in istismara uğradığına ve aldığı yaralar sonucu hayatını kaybettiğine dair kanaatimizi yansıtıyor.” dedi.

32 yaşındaki Jake Haro, ağustosta hayatını kaybeden oğlu Emmanuel Haro’nun ölümüyle ilgili tüm suçlamaları kabul etti. Jake Haro, 2023 yılında önceki evliliğinden olan çocuğuna yönelik “kasten kötü muamele” suçlamasını da kabul etmişti. Söz konusu çocukta kafatası kemiğinde kırık, beyin kanaması, kaburga ve bacak yaralanmaları tespit edilmişti. Çocuk hâlen felçli ve yatağa bağımlı olarak yaşıyor.