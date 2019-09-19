Mynet Trend

7. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Jüri Başkanı belli oldu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 19.09.2019 10:38 | Son Güncelleme

7. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Jüri Başkanlığını Cannes Film Festivali Duayenlerinden Filipinli Yönetmen Brillante Ma Mendoza üstlenecek.

7. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Jüri Başkanı belli oldu

18-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin Uluslararası Uzun Metraj Yarışmasının jürisine Masahista, Taklub, Kinatay ve Ma’Rosa gibi filmleriyle tanıdığımız, Cannes duayenlerinden Filipinli usta senarist ve yönetmen Brillante Ma Mendoza başkanlık edecek.

Festivalde "Uluslararası Uzun Metraj" yarışma jürisine "Masahista", "Taklub", "Kinatay" ve "Ma'Rosa" gibi filmleriyle tanınan, Filipinli senarist ve yönetmen Brillante Mendoza başkanlık edecek.

Filmlerinde gerçek insanlara ve onların deneyimlerine yer veren usta yönetmen, kendine has sinematografisi ve kurgusuyla uluslararası birçok festivalde başarı kazandı.

"Kinatay" filmiyle 2009'da Cannes Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülü alan Mendoza, Fransa'dan "Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres" unvanını alan ilk Filipinli yönetmen oldu.

Festival Mekanları

Yedinci Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 18-25 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek ve gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak.


Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Adana'da Altın Koza Film Festivali heyecanıAdana'da Altın Koza Film Festivali heyecanı
Şimdi bambaşka biri... Margot Robbie'li "Birds Of Prey" rengarenkŞimdi bambaşka biri... Margot Robbie'li "Birds Of Prey" rengarenk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğaziçi film festivali Brillante Ma Mendoza Masahista

En Çok Okunan Trend Haberler

Polis gürültü şikayetiyle gitmişti! 108 kişiyle karşılaşınca...

Polis gürültü şikayetiyle gitmişti! 108 kişiyle karşılaşınca...

Tuğçe Kazaz'ın Atatürk paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Tuğçe Kazaz'ın Atatürk paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

Maça damga vuran o an! Muslera hayat kurtardı

Maça damga vuran o an! Muslera hayat kurtardı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2. İstanbul Uluslararası Deneysel Film Festivali jürisini açıkladı

2. İstanbul Uluslararası Deneysel Film Festivali jürisini açıkladı

Adana'da Altın Koza Film Festivali heyecanı

Adana'da Altın Koza Film Festivali heyecanı

Margot Robbie'li "Birds Of Prey" rengarenk

Şimdi bambaşka biri... Margot Robbie'li "Birds Of Prey" rengarenk

Salma Hayek’ten Kit Harington'a: "Sen en iyisisin"

Güzel oyuncudan olay yaratan paylaşım: "Sen en iyisisin"

Sefirin Kızı'na yeni oyuncu! İşte Engin Akyürek'in yeni dizisi Sefirin Kızı'nın konusu ve oyuncuları

Engin Akyürek'in dizisi Sefirin Kızı'na yeni oyuncu!

Sophie Turner’ın Game of Thrones’tan sonraki yeni dizisi: Surviven

Ve yeni dizisi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.