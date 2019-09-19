7. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Jüri Başkanı belli oldu

18-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin Uluslararası Uzun Metraj Yarışmasının jürisine Masahista, Taklub, Kinatay ve Ma’Rosa gibi filmleriyle tanıdığımız, Cannes duayenlerinden Filipinli usta senarist ve yönetmen Brillante Ma Mendoza başkanlık edecek.

Festivalde "Uluslararası Uzun Metraj" yarışma jürisine "Masahista", "Taklub", "Kinatay" ve "Ma'Rosa" gibi filmleriyle tanınan, Filipinli senarist ve yönetmen Brillante Mendoza başkanlık edecek.

Filmlerinde gerçek insanlara ve onların deneyimlerine yer veren usta yönetmen, kendine has sinematografisi ve kurgusuyla uluslararası birçok festivalde başarı kazandı.

"Kinatay" filmiyle 2009'da Cannes Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülü alan Mendoza, Fransa'dan "Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres" unvanını alan ilk Filipinli yönetmen oldu.

Festival Mekanları

Yedinci Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 18-25 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek ve gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak.



