Yeti Efsanesi filminin ön gösterimine 10 çift kişilik bilet hediye ediyoruz

Genç Yi (Chloe Bennet, Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.) Şangay’daki apartmanının çatısında genç bir Yeti’yle karşılaşır. Haylaz arkadaşları Jin (Tenzing Norgay Trainor) ve Peng (Albert Tsai) ile birlikte ona “Everest” adını verirler ve sihirli yaratığı dünyanın en yüksek noktasında ailesiyle buluşturmak için efsanevi bir yolculuğa çıkarlar.

Fakat üç arkadaşın Everest’in evine gitmesine yardım etmek için Yeti’yi yakalamaya çalışan bir zengin olan Burnish (Eddie Izzard) ile zoolog Dr. Zara’dan (Sarah Paulson) bir adım önde olmaları gerekmektedir.

Yeti Efsanesi’nin yazarı ve yönetmeni Jill Culton (Open Season, Monsters, Inc., Toy Story 2), filmin yapımını ise Suzanne Buirgy (Kung Fu Panda 2, Home) ve Pearl Studio’dan Peilin Chou gerçekleştiriyor. Filmin idari yapımcıları Tim Johnson (Over the Hedge, Home, ANTZ), Frank Zhu (Checked In, Lotus Code) ve Li Ruigang (Kung Fu Panda 3, The Taking of Tiger Mountain) . Ortak yönetmen Todd Wilderman (Trolls, The Croods).

Yeti Efsanesi’nin dağıtımını Eylül 2019’un başından itibaren tüm dünyada Universal Pictures gerçekleştirecek. Çin’de ise filmin dağıtımı Pearl tarafından yapılacak.

