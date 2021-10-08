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7 Ekim Perşembe reyting sonuçları! Yasak Elma mı, Bir Zamanlar Çukurova mı birinci oldu?

08.10.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Ekim Perşembe akşamı Yasak Elma, Bir Zamanlar Çukurova, Kocan Kadar Konuş, MasterChef Türkiye ve Barbaroslar gibi yapımlar televizyonda izleyiciyle buluştu. Dün yayınlanan yapımların reyting sonuçları TİAK tarafından paylaşıldı.

7 Ekim Perşembe reyting sonuçları! Yasak Elma mı, Bir Zamanlar Çukurova mı birinci oldu?

7 Ekim 2021 Perşembe akşamı Star TV’de Kocan Kadar Konuş, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Show TV’de Güldür Güldür Show, TV8'de MasterChef Türkiye, FOX TV’de Uzak Şehrin Masalı ve TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ekrana geldi. Dizi, film ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

7 EKİM 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

7 Ekim 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı özet aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada ise Camdaki Kız (ÖZET) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada ise Camdaki Kız (ÖZET) yer aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

3 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

8 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI (OZET) TRT 1

9 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

10 ESRA EROL'DA ATV

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

3 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

6 ESRA EROL'DA ATV

7 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

9 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI (OZET) TRT 1

10 MASTERCHEF TURKIYE TV8


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FOX
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