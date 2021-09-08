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7 Eylül reyting sonuçları! MasterChef mi, Ada Masalı mı birinci oldu?

08.09.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Eylül Salı akşamı MasterChef Türkiye, Baht Oyunu, Güldür Güldür Show, Ada Masalı gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Dün akşam yayınlanan yapımların reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı.

7 Eylül reyting sonuçları! MasterChef mi, Ada Masalı mı birinci oldu?

7 Eylül Salı akşamı TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Baht Oyunu, Star TV'de Ada Masalı, Show TV'de Güldür Güldür Show ve FOX TV'de Aşk Mantık İntikam yapımları reytinglerde birbirileriyle yarıştı. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

7 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda birinciliği Hollanda-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinciliği Müge Anlı İle Tatlı Sert, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Hollanda-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Hollanda-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Müge Anlı İle Tatlı Sert, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 HOLLANDA-TURKIYE 2022 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI TRT 1

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 BAHT OYUNU KANAL D

7 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV 10 HAVA DURUMU

AB İLK 10 PROGRAM

1 HOLLANDA-TURKIYE 2022 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI TRT 1

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX 4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 %100 FUTBOL DEVRE ARASI TRT SPOR

6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

7 BAHT OYUNU KANAL D

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

10 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef Ada Masalı dizisi
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