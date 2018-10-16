7 günde 7 kilo verdiren Türk kahvesi diyeti

Türk kahvesi şekersiz tüketildiği sürede asla kilo aldırmaz çünkü sadece 2 kaloridir. Antioksidan açısından son derece güçlü olan Türk kahvesi yağ yakıcı özelliğe sahiptir. İçerdiği kafein sayesinde metabolizmayı hızlandırır ve tok tutar.

Kahve diyetine başlamadan önce muhakkak doktorunuza danışın sevgili okurlar. Doktorunuz bu diyet listesinin size uygun olduğunu söylediği taktirde kahve diyetini gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Ne diyoruz, önce sağlık!

Zengin içeriği ve neredeyse kalorisiz oluşuyla ona özel bir diyet programı yazılmış. Bir haftada 7 kilo vermeyi sağlayan diyetin detaylar ise:

Birinci gün

Sabah:

Bir fincan şekersiz Türk kahvesi

Öğle:

İki adet haşlanmış yumurta

Bir fincan kahve

Bir kase domates ve lahana salatası

Akşam

250 gram ızgara balık

Sınırsız salata

İkinci gün

Sabah:

Bir fincan fincan kahve

Kepek ekmekli kaşarlı tost

Öğle:

Bir fincan kahve

250 gram ızgara balık

Bir kase salata

Akşam:

Bir tabak haşlanmış et

Bir kase yoğurt

Üçüncü gün

Sabah:

Bir fincan kahve

Tam tahıllı kaşarlı tost

Öğle:

Bir fincan kahve

Bir adet haşlanmış yumurta