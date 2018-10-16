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7 günde 7 kilo verdiren Türk kahvesi diyeti

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.10.2018 13:38 | Son Güncelleme

Şu etkisiyle hatırı 40'dan 120 'ye çıkmadıysa biz de bir şey bilmiyoruz :) İşte bir haftada 7 kilo verdiren kahve diyetinin detayları...

7 günde 7 kilo verdiren Türk kahvesi diyeti

Türk kahvesi şekersiz tüketildiği sürede asla kilo aldırmaz çünkü sadece 2 kaloridir. Antioksidan açısından son derece güçlü olan Türk kahvesi yağ yakıcı özelliğe sahiptir. İçerdiği kafein sayesinde metabolizmayı hızlandırır ve tok tutar.

Kahve diyetine başlamadan önce muhakkak doktorunuza danışın sevgili okurlar. Doktorunuz bu diyet listesinin size uygun olduğunu söylediği taktirde kahve diyetini gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Ne diyoruz, önce sağlık!

Zengin içeriği ve neredeyse kalorisiz oluşuyla ona özel bir diyet programı yazılmış. Bir haftada 7 kilo vermeyi sağlayan diyetin detaylar ise:

Birinci gün

kahve

Sabah:

Bir fincan şekersiz Türk kahvesi

Öğle:

İki adet haşlanmış yumurta
Bir fincan kahve
Bir kase domates ve lahana salatası

Akşam

250 gram ızgara balık

Sınırsız salata

İkinci gün

tost

Sabah:

Bir fincan fincan kahve

Kepek ekmekli kaşarlı tost

Öğle:

Bir fincan kahve

250 gram ızgara balık

Bir kase salata

Akşam:

Bir tabak haşlanmış et

Bir kase yoğurt

Üçüncü gün

haşlanmış

Sabah:

Bir fincan kahve

Tam tahıllı kaşarlı tost

Öğle:

Bir fincan kahve

Bir adet haşlanmış yumurta

Bir adet havuç

Akşam:

İki adet yeşil elma

Dördüncü gün

elma

Sabah:

Bir fincan kahve

Öğle:

Bir fincan kahve

Bir tabak haşlanmış sebze

İki adet yeşil elma

Akşam:

Bir tabak haşlanmış et

Lahana salatası

Beşinci gün

balık

Sabah:

Bir fincan kahve

İki adet yeşil elma

Bir adet havuç

Öğle:

Balık ızgara

Bir bardak domates suyu

Akşam:

Fırında balık

Lahana salatası

Altıncı gün

Sabah:

Bir fincan kahve

Öğle:

Bir fincan kahve

Bir tabak tavuk fileto

Havuç ve lahana salatası

Akşam:

İki adet haşlanmış yumurta

Bir kase taze havuç salatası

Yedinci gün

haşlanmış et

Sabah:

Bir fincan kahve

Öğle:

Bir fincan kahve

Bir tabak haşlanmış et

İki adet elma

Akşam:

Izgara balık

Lahana salatası

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kahve diyeti türk kahvesi diyeti hızlı kilo verme

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