7 günde 7 kilo verdiren Türk kahvesi diyeti

Türk kahvesi şekersiz tüketildiği sürede asla kilo aldırmaz çünkü sadece 2 kaloridir. Antioksidan açısından son derece güçlü olan Türk kahvesi yağ yakıcı özelliğe sahiptir. İçerdiği kafein sayesinde metabolizmayı hızlandırır ve tok tutar.
Kahve diyetine başlamadan önce muhakkak doktorunuza danışın sevgili okurlar. Doktorunuz bu diyet listesinin size uygun olduğunu söylediği taktirde kahve diyetini gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Ne diyoruz, önce sağlık!
Zengin içeriği ve neredeyse kalorisiz oluşuyla ona özel bir diyet programı yazılmış. Bir haftada 7 kilo vermeyi sağlayan diyetin detaylar ise:
Sabah:
Bir fincan şekersiz Türk kahvesi
Öğle:
İki adet haşlanmış yumurta
Bir fincan kahve
Bir kase domates ve lahana salatası
Akşam
250 gram ızgara balık
Sınırsız salata
Sabah:
Bir fincan fincan kahve
Kepek ekmekli kaşarlı tost
Öğle:
Bir fincan kahve
250 gram ızgara balık
Bir kase salata
Akşam:
Bir tabak haşlanmış et
Bir kase yoğurt
Sabah:
Bir fincan kahve
Tam tahıllı kaşarlı tost
Öğle:
Bir fincan kahve
Bir adet haşlanmış yumurta
Bir adet havuç
Akşam:
İki adet yeşil elma
Sabah:
Bir fincan kahve
Öğle:
Bir fincan kahve
Bir tabak haşlanmış sebze
İki adet yeşil elma
Akşam:
Bir tabak haşlanmış et
Lahana salatası
Sabah:
Bir fincan kahve
İki adet yeşil elma
Bir adet havuç
Öğle:
Balık ızgara
Bir bardak domates suyu
Akşam:
Fırında balık
Lahana salatası
Sabah:
Bir fincan kahve
Öğle:
Bir fincan kahve
Bir tabak tavuk fileto
Havuç ve lahana salatası
Akşam:
İki adet haşlanmış yumurta
Bir kase taze havuç salatası
Sabah:
Bir fincan kahve
Öğle:
Bir fincan kahve
Bir tabak haşlanmış et
İki adet elma
Akşam:
Izgara balık
Lahana salatası
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