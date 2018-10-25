Türk kahvesinin faydaları: Nelere iyi gelir? Türk kahvesi çarpıntı yapar mı?

Osmanlı’dan günümüze Türk kahvesi, Türk kültürünün en önemli parçalarından biridir. Tarihi çok eskiye dayanan Türk kahvesinin pişirme metodu, köpüğü, telvesi ve tadı ile Türk kahvesi dünyanın en ünlü kahvelerinden de biridir. Öyle ki UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listesine Türk kahvesi kültürü ve geleneği de dahil edilmiştir. kahvesi Türkiye’de hemen her evde yapılan Türk kahvesi lezzeti için içilir ama Türk kahvesinin faydaları nelerdir biliyor musunuz? TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI Dünyada milyonlarca insan güne kahve ile başlamakta veya gün içinde kahve içmektedir. Osmanlı’dan bu yana günlük hayatımızın bir parçası olan Türk kahvesinin yanına son yıllarda Türkiye’ye giren global kahve markaları ile birlikte pek çok başka kahve türü de katıldı. Böylece kahve hayatımızın daha büyük bir parçası oldu. Kahvenin vücut için pek çok yararı bulunuyor, tabii pek çok şey gibi aşırı tüketilmediği taktirde. Yapılan araştırmaların kahvenin yağ tüketiminden kalp krizi riskini azaltmasına kadar çeşitli faydalarını ortaya çıkartıyor.

Kahvenin insilün direncini kırıcı etkisi, tatlı yeme ihtiyacını bastırmaya yardımcı oluyor. Canınız çok tatlı çekiyorsa şöyle şekersiz bir kahve deneyebilir, tatlı arzunuzu kırabilirsiniz. Kahvenin en bilinen etkisi belki de içerdiği kafein kaynaklı olarak zindelik vermesidir. Zihni dinç ve uyanık tutan kahve konsantrasyon olmanıza yardımcı olur. Bu nedenle pek çok kişi güne zinde başlamak için sabahleyin kahve içiyorlar. Kafein kandaki adrenalin düzeyini artırması nedeniyle bazı sporcular antrenman öncesi kahve içmektedirler. Bilindiği gibi adrenalin vücudunuzun fiziksel zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olur. Spordan yarım saat önce içeceğiniz kafeinli bir kahve yorulma anınızı geciktirmenize, daha dinç olmanıza yardımcı olabilir. Kafeinin zihninizi canlı tutmasının yanında yağ yakımı için de hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Kafein sinir sistemini etkileyerek metabolizmayı ve vücudun yağ yakmasını hızlandırır. Yapılan araştırmalar bu hızlandırmanın yüzde 3 ila 11 arasında olduğunu göstermektedir.

Bunun yanında kahve sütle tüketildiğinde tokluk hissiyatı da oluşturur. Bu özelliği ile sütlü kahve diyet yapanlara yardımcı olabilecek içeceklerden biridir. Kafeinin olumlu etkileri bunlarla da bitmiyor. Güzel bir köpüklü Türk kahvesi veya hafif bir İtalya kahvesiyle yani kahve ile alabileceğiniz kafeinin Alzheimer gelişmesini önlemeye yardımcı olduğu düşünülmektedir. Kafein Alzheimer oluşumuna neden olan beta amiloid birikimini önemli ölçüde azaltmaktadır. Alzheimer'dan sonra en sık görülen nörodejeneratif hastalıklardan biri olan Parkinson’a karşı da kahvenin olumlu etkileri vardır. Alzheimer gibi Parkinson için de tümüyle etkili bir tedavi henüz bulunamamıştır bu yüzden bu hastalıklara en baştan yakalanmamak için çalışmalar yapılmaktadır. İyi bir beslenme diyeti bunun önemli parçasıdır. Kafeinli kahvenin de Parkinson hastalığına yakalanma riskini yüzde 30 ila 60 oranında riskini azalttığı belirtilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen çeşitli bilimsel araştırmalar günde 3-4 bardak kahve içilmesinin depresyonla mücadeleye yardımcı olduğunu ortaya çıkartmıştır. Düzenli kahve tüketiminin depresyona girme riskini yüzde 50 azaltabildiği belirtilmektedir.

Kahvenin sadece içiminde değil haricin kullanımın da faydası vardır. Granüllü yani küçük parçacıklı yapısı nedeniyle cilt temizleyici peeling için de kullanılmaktadır. Kahve kalp sağlığı için de faydalıdır. Örneğin yapılan araştırmalar kahve tüketiminin özellikle kadınların kalp hastalıklarına yakalanma riskini %20 azalttığını göstermektedir. Kahvenin kalp hastalıklarına neden olan damar tıkanıklığını da önlediği belirtilmektedir. Peki ya kahvenin çarpıntı yaptığı iddiası? TÜRK KAHVESİ ÇARPINTI YAPAR MI? Türk kahvesi ve genel olarak kahve ile ilgili yapılan yaygın görüşlerden biri çarpıntı yaptığıdır. Misafirlikte kahve içer misiniz sorusuna “Almayayım çarpıntı yağıyor.” cevabı verildiğini duymuşsunuzdur. Ancak normal şartlarda kahve çarpıntı yapmaz. Ancak aşırı miktarda tüketildiğinde fazla kafein rahatsız hissetmenize neden olabilir. Devam eden araştırmalar kahve gibi kafeinli içeceklerin ritim bozuklukları ile ilgili bir ilişkisinin olmadığını göstermektedir. TÜRK KAHVESİNİN BESİN DEĞERİ Türk kahvesi geleneksel olarak şekerli, orta ve şekersiz olarak içilmektedir. Sizin için 100 gr. Şekerli, şekersiz ve orta Türk kahvesinin kalorisi ile besin değerlerini sıraladık.