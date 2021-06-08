7 Haziran Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! İşte Maraşlı, Çukur, Aşkın Tarifi reyting sıralaması…

Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapım, reytinglerde birinci oldu. Pazartesi akşamı Star Tv'de Kağıt Ev, Tv8'de Survivor, Show Tv'de Çukur, Atv'de Maraşlı, Kanal D'de Aşkın Tarifi dizisi seyircisiyle buluştu.

7 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Show TV’de ekrana gelen “Çukur”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Survivor”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Çukur”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada “Survivor” yer aldı.

Kanal D’de ilk bölümü yayınlanan “Aşkın Tarifi” dizisi Total’de ve AB’de 9. sırada yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

Geçen hafta Pazartesi akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Çukur, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.