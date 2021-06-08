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7 Haziran Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! İşte Maraşlı, Çukur, Aşkın Tarifi reyting sıralaması…

08.06.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Haziran Pazartesi reyting sonuçları belli oldu. Pazartesi TV’de Kağıt Ev, Survivor, Aşkın Tarifi, Maraşlı, Çukur, Kağıt Ev dizisi yayınlandı. Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları TİAK tarafından açıklandı.

7 Haziran Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! İşte Maraşlı, Çukur, Aşkın Tarifi reyting sıralaması…

Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapım, reytinglerde birinci oldu. Pazartesi akşamı Star Tv'de Kağıt Ev, Tv8'de Survivor, Show Tv'de Çukur, Atv'de Maraşlı, Kanal D'de Aşkın Tarifi dizisi seyircisiyle buluştu.

7 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Show TV’de ekrana gelen “Çukur”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Survivor”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Çukur”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada “Survivor” yer aldı.

Kanal D’de ilk bölümü yayınlanan “Aşkın Tarifi” dizisi Total’de ve AB’de 9. sırada yer aldı.

7 Haziran Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Maraşlı, Çukur, Aşkın Tarifi reyting sıralaması…

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

Geçen hafta Pazartesi akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Çukur, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MARASLI ATV

7 SURVIVOR TV8

8 CUKUR (OZET) SHOW TV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 MARASLI ATV

6 SURVIVOR TV8

7 KAGIT EV STAR TV

8 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

9 ESRA EROL'DA ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

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Anahtar Kelimeler:
FOX
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