Burada zaman kavramı yok! Güneşin batmadığı o ada

"Yaz Adası" olarak anılan Sommarøy, yaklaşık 300 kişiye ev sahipliği yapıyor. Adanın sakinleri 2019 yılında sembolik bir hareketle saatlerini ana karaya bağlayan köprüye astı. Burada zaman, pek de önemli değil. Peki neden mi? Gelin anlatalım...

HAYAT SAATE DEĞİL, GÜNEŞE GÖRE İLERLİYOR

Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerinde yer alan Sommarøy'de doğa, günlük yaşamın ritmini tamamen değiştiriyor.

Yaz aylarında yaklaşık 69 gün boyunca güneş hiç batmıyor. Kış döneminde ise 70 günden uzun süre güneş doğmuyor. Bu olağanüstü koşullar nedeniyle adada insanların günlük rutinleri klasik saat anlayışından oldukça farklı.

Gece yarısı gökyüzü hâlâ aydınlıkken çocuklar futbol oynayabiliyor, insanlar kahvelerini içmek için bir araya gelebiliyor ve günlük işler günün hangi saati olduğuna bakılmaksızın yapılabiliyor.

"ZAMANSIZ BÖLGE"

Sommarøy sakinleri 2019 yılında adanın dünyanın ilk "zamansız bölgesi" olması için sembolik bir kampanya başlattı.

Bu girişim resmi bir zaman diliminin kaldırılmasından çok, adadaki sıra dışı yaşam biçimine dikkat çekmeyi amaçlıyordu. Çünkü burada doğanın koşulları, insanların günlük hayatını zaten saatlerden daha fazla belirliyor.

KAR BEYAZI PLAJLARI VE TURKUAZ SULARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Sommarøy'yi ilginç kılan yalnızca zaman algısı değil. Ada, ilk bakışta Kuzey Kutbu'ndan çok tropik bir tatil bölgesini andırabiliyor.

Beyaz kumlu plajlar ve turkuaz sular, arka plandaki karla kaplı dağlarla bir araya geliyor. Bu sıra dışı manzara, bölgeyi son yıllarda Norveç'in dikkat çeken turizm noktalarından biri haline getirdi.

Geçmişte ekonomisi büyük ölçüde morina balıkçılığına dayanan ada, bugün doğayla iç içe bir tatil arayan gezginlerin de ilgisini çekiyor.

YAZ AYLARINDA GÜNEŞ HİÇ BATMIYOR

Sommarøy'de mayıs sonundan temmuz aylarına kadar süren dönem, Gece Yarısı Güneşi deneyimiyle öne çıkıyor.

Güneşin gece saatlerinde bile gökyüzünde kalması, ziyaretçilere alışılmışın dışında bir tatil deneyimi sunuyor. Adada yürüyüş yapmak, deniz kanosu yapmak veya gece yarısı açık havada yemek yemek mümkün.

Özellikle Ørnfløya'ya yapılan yürüyüş, çevredeki fiyort ve adaları kuşbakışı görmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Ancak yaz aylarında adayı ziyaret edeceklerin önemli bir ayrıntıyı unutmaması gerekiyor: Uyumak zor olabilir. Güneşin saatler boyunca hiç kaybolmaması nedeniyle göz maskesi oldukça işe yarayabilir.

KIŞIN İSE KUZEY IŞIKLARI GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATIYOR

Sommarøy'nin kış mevsimi de en az yaz kadar etkileyici.

Kasım ile ocak ayları arasında yaşanan Kutup Gecesi sırasında güneş ufkun üzerine çıkmıyor. Ancak bu durum adanın tamamen karanlığa gömüldüğü anlamına gelmiyor.

Gökyüzünde mavi, pembe ve mor tonları belirirken, uygun hava koşullarında Kuzey Işıkları da muhteşem görüntüler oluşturuyor.

Kış ayları bölgede daha sakin geçiyor. Kar yürüyüşleri, doğa gözlemleri ve şömine başında geçirilen huzurlu akşamlar, adanın kış atmosferinin önemli parçaları arasında.