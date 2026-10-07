GTA V tarayıcıda çalıştı ama ömrü kısa sürdü!

GTA V’i doğrudan internet tarayıcısı üzerinden çalıştırmayı mümkün hâle getiren resmi olmayan bir proje kısa süreliğine kullanıma açıldı.

Wonder Interactive’in kurucusu Alex St. Louis, X üzerinden tarayıcı içerisinde çalışan GTA V’e ait bir oynanış videosu paylaştı. St. Louis, oyunun yapay zekâ kullanılarak WebAssembly’ye taşındığını belirtti.

Ancak PlayGTA5.com üzerinden erişilebilen proje yayına girdikten yalnızca birkaç saat sonra kullanılamaz hâle geldi.

GTA V’İN TARAYICI SÜRÜMÜNE NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Sitenin neden bu kadar kısa sürede erişime kapandığı bilinmiyor. Siteye ulaşmaya çalışan kullanıcılar bir süre Cloudflare Error 1014 hatasıyla karşılaştı. Daha sonra PlayGTA5.com adresindeki içerik, 1970’lerden kalma bir yiyecek reklamıyla değiştirildi.

Take-Two’nun projeyi gördüğü takdirde telif hakkıyla ilgili itirazlarda bulunması muhtemel olsa da şirketin bu GTA V projesinin kapanmasında rol oynayıp oynamadığı bilinmiyor.

Tarayıcı üzerinden çalışan sürüme çevrim içi arşivler aracılığıyla hâlâ erişilebildiği belirtiliyor.

TAKE-TWO DAHA ÖNCE BENZER GTA PROJELERİNE MÜDAHALE ETMİŞTİ

Take-Two, fikrî mülkiyet haklarının korunması konusunda daha önce de benzer projelere karşı adımlar attı. Şirket, GTA: Vice City’nin tarayıcı üzerinden çalışan benzer bir sürümünü daha önce kapattırmıştı.

Take-Two ayrıca Nintendo Switch için hazırlanan resmi olmayan GTA V homebrew portunun geliştiricisine de faaliyetlerini durdurmasını talep eden bir ihtar mektubu göndermişti.

Rockstar, oyunları için mod geliştirilmesine izin verse de bu modlarla nelerin yapılıp nelerin yapılamayacağına ilişkin katı kurallara sahip. Şirket bu yaklaşımını “Oyunlarımıza Saygı Gösterin” ilkesiyle tanımlıyor.

GTA V’İN TARAYICIYA TAŞINMASINDA YAPAY ZEKÂ KULLANILDIĞI BELİRTİLİYOR

Projeyi dikkat çekici hâle getiren noktalardan biri de yapay zekânın geliştirme sürecini hızlandırmış olabileceği.

Alex St. Louis, GTA V’i tarayıcı üzerinde çalıştıran geliştirici veya geliştiricilerin, portun hazırlanmasında yapay zekâ teknolojilerini kullandığına işaret etti.

Orijinal GTA V’in geliştirilmesine 2008 yılında başlanmış ve Rockstar’ın oyunu tamamlaması yaklaşık beş yıl sürmüştü. Oyun 2013 yılında piyasaya çıktıktan sonra PC sürümünün piyasaya sürülmesi için de bir buçuk yıldan uzun bir süre beklenmişti.

Tarayıcı portunu kimin geliştirdiği veya projede kaç kişinin çalıştığı bilinmiyor. Ancak proje, diğer AAA oyun stüdyolarına kıyasla çok daha küçük bir ekip tarafından hazırlanmış gibi görünüyor.

TARAYICI PORTU İLE OYUN AKIŞI HİZMETLERİ ARASINDAKİ FARK NE?

Bazı oyuncuların gündeme getirdiği konulardan biri de tarayıcı portları ile oyun akışı hizmetleri arasındaki fark ve oyun geliştiricileri ile yayıncılarının neden tarayıcı portlarını tercih etmediği oldu.

GeForce Now gibi oyun akışı hizmetlerinde oyunlar sunucu tarafında çalıştırılıyor. Görüntü ve ses çıktısı daha sonra kullanıcılara aktarılıyor.

Tarayıcı portlarında ise oyun dosyaları tarayıcıya indiriliyor veya yükleniyor; işlemlerin neredeyse tamamı da kullanıcının kendi cihazında gerçekleştiriliyor.

Bu yöntem, gecikme veya giriş gecikmesi ve video sıkıştırmasından kaynaklanan görüntü bozulmaları gibi oyun akışının dezavantajlarının çoğunu ortadan kaldırıyor.

Buna karşılık performans sorunları, bellek sınırlamaları ve uyumluluk kısıtlamaları gibi yeni problemler ortaya çıkıyor.

Bu nedenle büyük bütçeli önemli ticari yapımlarda, tek bir hatalı güncellemeyle oyunu bozabilecek tarayıcılara güvenmek yerine oyunları yerel olarak çalıştırmanın daha mantıklı olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: Tom's Hardware