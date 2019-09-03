Mynet Trend

7. Kayseri Film Festivali başvuruları başladı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 03.09.2019 13:12 | Son Güncelleme

Film sahipleri ilgili yarışmalar için 11 Ekim'e kadar Kayseri Film Festivali'ne başvuru yapabilecek.

7. Kayseri Film Festivali başvuruları başladı

Anadolu Sinemacılar Derneğince bu yıl 7.'si düzenlenecek Kayseri Film Festivali'ne başvuruları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği festival 13-16 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında ulusal uzun metraj, kısa kurmaca ve belgesel filmler yarışacak.

Film sahipleri ilgili yarışmalar için 11 Ekim'e kadar Kayseri Film Festivali'ne başvuru yapabilecek.

Festivalde "En İyi Ulusal Uzun Metraj" filme 30 bin, "En İyi Kısa Kurmaca" ile "En İyi Belgesel" filme de beşer bin lira ödül verilecek.


160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı 160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı
Sanal gerçeklik ile farklı bedenlere tanık olSanal gerçeklik ile farklı bedenlere tanık ol
Charlize Theron'dan iddialı değişim! Yeni Fast & Furious stili çok konuşulacakCharlize Theron'dan iddialı değişim! Yeni Fast & Furious stili çok konuşulacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Film Festivali Kültür ve Turizm Bakanlığı

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbullular dikkat! Çok kuvvetli geliyor

İstanbullular dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Gören babası sanıyor! Aralarındaki yaş farkı şaşırttı

Gören babası sanıyor! Aralarındaki yaş farkı şaşırttı

Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor

Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor

Mustafa Cengiz'den Falcao itirafı

Mustafa Cengiz'den Falcao itirafı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MasterChef'te ünlü şefleri kızdıran yarışmacı!

MasterChef'te ünlü şefleri kızdıran yarışmacı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hollywood'a gidemeyen yönetmenin ödülü kargoyla gelecek

Hollywood'a gidemeyen Antalyalı yönetmenin ödülü kargoyla gelecek

"Kolej Havası" belgeselinin galası yapıldı

Vodafone Park’ta görkemli gala

Sanal gerçeklik ile farklı bedenlere tanık ol

Sanal gerçeklik ile farklı bedenlere tanık ol

Charlize Theron'dan iddialı değişim! Yeni Fast & Furious stili çok konuşulacak

Charlize Theron'dan iddialı değişim! Yeni Fast & Furious stili çok konuşulacak

Modern Family’den nostalji dolu final sezonu fragmanı

Modern Family’den nostalji dolu final sezonu fragmanı

Antalya Film Forum'a son başvuru 6 Eylül

Antalya Film Forum'a son başvuru 6 Eylül

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.