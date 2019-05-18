Mynet Trend

7 kişilik aile tek bir motosiklette! İşte o anlar

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.05.2019 14:23 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 7 kişilik bir aile motosiklet üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.

Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Şamil Caddesi’nde tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motorun direksiyon bölümüne oturmuş 2 erkek çocuk, baba ve annenin yanı sıra 2 kız çocuğu ve bir de bebek yolculuk yaptı.

Olası bir kaza anınca can kaybının yüksek olduğu yolculukta direksiyonda oturan çocuğun kask taktığı görüldü. Motosiklet bir müddet sonra gözden kayboldu. (İHA)

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Bir evin altında tesadüfen bulunduBir evin altında tesadüfen bulundu
Liselilerden beğeni toplayan klipLiselilerden beğeni toplayan klip
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Motosiklet

En Çok Okunan Trend Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaşlı kadınla seçim sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaşlı kadınla seçim sohbeti

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Annesinin gömdüğü bebeği kurtardı

Annesinin gömdüğü bebeği kurtardı

Fenerbahçe paylaşımı heyecan yarattı

Fenerbahçe paylaşımı heyecan yarattı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapadokya’da bir evin altında tesadüfen bulundu

Bir evin altında tesadüfen bulundu

Liselilerden beğeni toplayan klip

Liselilerden beğeni toplayan klip

Çocuğu için bilet isteyen kondüktörü iterek otobüsten attı

Bilet isteyen kadını otobüsten attı

Bacada mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Duvarı delip içinden çıkardı

Alnında yüz oluşturan adam

Alnında yüz oluşturan adam

Sürücü yüksekliği hesaplamadı, vinç üst geçide böyle çarptı

Korku dolu anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.