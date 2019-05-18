7 kişilik aile tek bir motosiklette! İşte o anlar

Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Şamil Caddesi’nde tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motorun direksiyon bölümüne oturmuş 2 erkek çocuk, baba ve annenin yanı sıra 2 kız çocuğu ve bir de bebek yolculuk yaptı.

Olası bir kaza anınca can kaybının yüksek olduğu yolculukta direksiyonda oturan çocuğun kask taktığı görüldü. Motosiklet bir müddet sonra gözden kayboldu. (İHA)



