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7. Koğuştaki Mucize filminden çarpıcı afiş

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 05.09.2019 09:35 | Son Güncelleme

Aras Bulut İynemli’nin başrolünü üstlendiği 7. Koğuştaki Mucize filminin afişi yayınlandı.

7. Koğuştaki Mucize filminden çarpıcı afiş

Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, başrolünde ise genç kuşağın en yetenekli oyuncularından Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı ‘7. Koğuştaki Mucize’, 11 Ekim’de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Konusu ve başarılı oyunculardan oluşan kalabalık oyuncu kadrosuyla şimdiden merak konusu olan filmin dikkat çeken afişi yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli ile birlikte Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi önemli isimler yer alıyor.

7. Koğuştaki Mucize Vizyon Afişi

Başta ülkesinde olmak üzere dünyanın dört bir yanında ciddi bir gişe başarısı yakalayan Güney Kore yapımı ‘Miracle in Cell No. 7’dan Türkiye’ye uyarlanan, senaryo süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu’nun yaptığı, senaryosunu ise Kubilay Tat’ın yazdığı film, aralarında çok özel ve güçlü bir bağ olan baba ile kızının masumiyet uğruna verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

  1. Koğuştaki Mucize, 11 Ekim’de sinemalarda.

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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli 7. Koğuştaki Mucize

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