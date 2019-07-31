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7. Koğuştaki Mucize filminin ilk tanıtım videosu yayınlandı

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SİNEMA TV  | 31.07.2019 14:09 | Son Güncelleme

7. Koğuştaki Mucize filminin ilk videosu ve afişi yayınlandı. Çekimleri Beykoz Kundura’da devam eden filmin ekibi, çekimler arasında ilk kez basının karşısına geçti.

7. Koğuştaki Mucize filminin ilk tanıtım videosu yayınlandı

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği, başrolünde ise genç kuşağın en başarılı oyuncularından Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı, merakla beklenen ‘7. Koğuştaki Mucize’ filminin ilk tanıtım videosu ve afişi yayınlandı. Çekimleri Beykoz Kundura’da devam eden filmin ekibi, çekimler arasında ilk kez basının karşısına geçti.

Lanistar Media ve Motion Content Group’un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda birçok başarılı projeye imza atan Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, konusu ve oyuncu kadrosuyla merakla beklenen ‘7. Koğuştaki Mucize’ filminden ilk görüntüler yayınlandı. Yayınlanan video ve afiş, özgün, güçlü görsel diliyle seyircileri hem duygu yüklü bir baba-kız öyküsünü izleyeceklerinin hem de zorlu bir adalet arayışına tanık olacaklarının sinyallerini veriyor.

7. Koğuştaki Mucize_Basın Toplantısı (1)

Güney Kore’de büyük bir gişe başarısı yakalayan ‘Miracle in Cell No. 7’ filminin uyarlaması olarak çekilen ‘7. Koğuştaki Mucize’ daha vizyona girmeden hikayesi ve Türkiye’nin önemli oyuncularından oluşan kadrosuyla merak uyandırıyor. Çekimleri Beykoz Kundura’da devam eden filmin oyuncuları set arasında gerçekleşen basın toplantısı ile basının karşısına geçti. Tüm kadronun yer aldığı toplantıda oyuncular filme dahil oluş süreci ve karakterleriyle ilgili kısa bilgiler verdiler.

7. Koğuştaki Mucize Teaser Afiş

Kızı ile çok özel ve güçlü bağı olan masum bir babanın adalet arayışını konu alan, sinemaseverlerin uzun yıllar hafızalarından silinmeyecek bir baba kız hikayesini anlatan ‘7. Koğuştaki Mucize’ filminin geniş oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli dışında Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Şahin Kültür, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat ve Serhan Onat gibi başarılı isimler yer alıyor.

Önümüzdeki günlerde çekimleri tamamlanacak film 11 Ekim 2019’da beyazperdede seyirci ile buluşacak.

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7. Koğuştaki Mucize Mehmet Ada Öztekin Aras Bulut İynemli

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