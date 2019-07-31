7. Koğuştaki Mucize filminin ilk tanıtım videosu yayınlandı

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği, başrolünde ise genç kuşağın en başarılı oyuncularından Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı, merakla beklenen ‘7. Koğuştaki Mucize’ filminin ilk tanıtım videosu ve afişi yayınlandı. Çekimleri Beykoz Kundura’da devam eden filmin ekibi, çekimler arasında ilk kez basının karşısına geçti.

Lanistar Media ve Motion Content Group’un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda birçok başarılı projeye imza atan Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, konusu ve oyuncu kadrosuyla merakla beklenen ‘7. Koğuştaki Mucize’ filminden ilk görüntüler yayınlandı. Yayınlanan video ve afiş, özgün, güçlü görsel diliyle seyircileri hem duygu yüklü bir baba-kız öyküsünü izleyeceklerinin hem de zorlu bir adalet arayışına tanık olacaklarının sinyallerini veriyor.

Güney Kore’de büyük bir gişe başarısı yakalayan ‘Miracle in Cell No. 7’ filminin uyarlaması olarak çekilen ‘7. Koğuştaki Mucize’ daha vizyona girmeden hikayesi ve Türkiye’nin önemli oyuncularından oluşan kadrosuyla merak uyandırıyor. Çekimleri Beykoz Kundura’da devam eden filmin oyuncuları set arasında gerçekleşen basın toplantısı ile basının karşısına geçti. Tüm kadronun yer aldığı toplantıda oyuncular filme dahil oluş süreci ve karakterleriyle ilgili kısa bilgiler verdiler.