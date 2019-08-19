7. Koğuştaki Mucize’nin ustalar koğuşu!

Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğindeki ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi geçtiğimiz günlerde çekimlerini tamamladı. Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı, 11 Ekim’de vizyona girecek olan filmde başarılı oyuncuların koğuş sahneleri uzun yıllar çok konuşulacak.
İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Ferit Kaya, Doğukan Polat ve Serhan Onat’ın farklı suçlardan yatan mahkumları canlandırdığı filmde koğuş sahneleri için özel plato kuruldu. Bu usta ve genç isimlerin birlikte rol aldığı koğuş sahneleri seyirciyi yer yer güldürürken, zaman zaman da gözyaşlarına boğacak.
Yayınlanan ilk tanıtımıyla şimdiden izleyenlerin kalbine dokunan film, etkileyici senaryosuyla kızına çok bağlı masum bir babanın adalet arayışını 11 Ekim’de beyazperdeye taşıyacak.
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