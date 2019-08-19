Mynet Trend

7. Koğuştaki Mucize’nin ustalar koğuşu!

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 19.08.2019 12:04 | Son Güncelleme

Dram ve umut yüklü bir baba kız hikayesini konu alan ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi, usta ve genç isimlerden oluşan koğuş ekibiyle şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor.

Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğindeki ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi geçtiğimiz günlerde çekimlerini tamamladı. Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı, 11 Ekim’de vizyona girecek olan filmde başarılı oyuncuların koğuş sahneleri uzun yıllar çok konuşulacak.

İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Ferit Kaya, Doğukan Polat ve Serhan Onat’ın farklı suçlardan yatan mahkumları canlandırdığı filmde koğuş sahneleri için özel plato kuruldu. Bu usta ve genç isimlerin birlikte rol aldığı koğuş sahneleri seyirciyi yer yer güldürürken, zaman zaman da gözyaşlarına boğacak.

Yayınlanan ilk tanıtımıyla şimdiden izleyenlerin kalbine dokunan film, etkileyici senaryosuyla kızına çok bağlı masum bir babanın adalet arayışını 11 Ekim’de beyazperdeye taşıyacak.

PARTNERBu dürüm et yemeyenlere özel! İçinde öyle bir protein kaynağı var ki... Yemeye doyamayacaksınız!Bu dürüm et yemeyenlere özel! İçinde öyle bir protein kaynağı var ki... Yemeye doyamayacaksınız!
Margot Robbie’li Birds of Prey'e John Wick desteğiMargot Robbie’li Birds of Prey'e John Wick desteği
Bu tekinsiz oyuncaklar yetişkinler için! Amaçları ise...Bu tekinsiz oyuncaklar yetişkinler için! Amaçları ise...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
7. Koğuştaki Mucize Mehmet Ada Öztekin Aras Bulut İynemli

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir ilçe ayağa kalktı! Tehlikeli gerilim: İl Emniyet Müdürü devreye girdi

Bir ilçe ayağa kalktı! Tehlikeli gerilim: İl Emniyet Müdürü devreye girdi

Birçok il için sağanak yağış uyarısı!

Birçok il için sağanak yağış uyarısı!

Yer: Esenyurt! Ortalığı birbirine kattı

Yer: Esenyurt! Ortalığı birbirine kattı

Bu da oldu! Çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı

Bu da oldu! Çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Erkenci Kuş'ta final öncesi sürpriz gelişme!

Erkenci Kuş'ta final öncesi sürpriz gelişme!

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Margot Robbie’li Birds of Prey'e John Wick desteği

Margot Robbie’li Birds of Prey'e John Wick desteği

Dilsiz filmi dünya prömiyerini Saraybosna'da yaptı

Dilsiz filmi dünya prömiyerini Saraybosna'da yaptı

Martin Freeman, Sherlock’un geleceği hakkında konuştu

Ünlü aktör: 'Sherlock’ta yer almak artık o kadar keyifli değil'

Behzat Ç. bu defa sosyal medya fenomeninin katilinin peşinde! Behzat Ç. 5. yeni bölüm ne zaman?

Behzat Ç.'de sular durulmuyor!

Şampiyon dizisi ne zaman başlıyor? İşte Şampiyon oyuncu kadrosu ve 1. bölüm fragmanı

Ünlü oyuncuları buluşturan Şampiyon'dan yeni fragman

Obi-Wan Kenobi televizyona uyarlanıyor

Obi-Wan Kenobi televizyona uyarlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.