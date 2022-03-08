7 Mart reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

7 Mart reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak edildi. 7 Mart Pazartesi akşamı FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, Show TV'nin her bölümü merakla beklenen yapımı Üç Kuruş ve TRT1'in ekrana kitleyen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu gibi birbirinden farklı ve değerli yapımlar ekrana geldi. Bu kapsamda Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 7 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

7 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Mart Pazartesi televizyonda Üç Kuruş, Mandıra Filozofu İstanbul, Cinayet Süsü, Evim Sensin, Alparslan: Büyük Selçuklu, Survivor All Star ve Yasak Elma gibi yapımlar yayınlandı. 7 Mart Pazartesi gününün reyting sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

6 MART PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda birinciliği Kanal D'nin Yargı dizisi, ikinciliği TV 8'in sevilen yarışması Survivor All Star, üçüncülüğü ise TRT 1'in çok konuşulan dizisi Teşkilat aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Survivor All Staryer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada ise Teşkilat yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 TESKILAT TRT 1

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 YARGI (OZET) KANAL D

7 SURVIVOR EKSTRA TV8

8 TESKILAT (OZET) TRT 1

9 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 TESKILAT TRT 1

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 YARGI (OZET) KANAL D

6 SURVIVOR EKSTRA TV8

7 TESKILAT (OZET) TRT 1

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) SHOW TV

10 HABER ONU SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 TESKILAT TRT 1

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 SURVIVOR EKSTRA TV8

6 YARGI (OZET) KANAL D

7 TESKILAT (OZET) TRT 1

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D



