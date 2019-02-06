7 milyon dolarlık kraliyet hazinesi çöpte bulundu

Rahip Christoffer Lundgren da, koleksiyonun bulunması sebebiyle mutlu ve rahatlamış olduğunu belirtti: "Bu Strangas ve bütün İsveç halkı için iyi bir haber."

Dalman ayrıca, "Onlar tarihimizin önemli bulmaca parçalarıdır ve eğer kaybolurlarsa büyük bir tarih yok olur" ifadelerini kullandı.

Strangas Piskoposu Johan Dalman, SVT televizyonuna verdiği demeçte çok mutlu olduğunu belirterek, "Mücevherleri satamayacaklarını fark ettiklerine inanıyorum" dedi. Dalman'a göre, mücevherler büyük tarihi değere sahip.

Çalınan değerli eşyalar, bir güvenlik görevlisi tarafından Stockholm'deki Åkersberga banliyösünde bir çöp tenekesi içinde bulundu.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Taç ve değerli eşyaları Başkent Stockholm'e 120 kilometre uzaklıktaki Strangas Katedrali'nin müzesinden geçen ağustos ayının başında çalan şüpheliler yakalanmış, çalınan eşyaların bulunması için ise çalışma başlatılmıştı.

İsveç Kilisesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Strangnas Katedrali'ndeki kraliyet koleksiyonunun bulunduğu anlaşılıyor. Bu kültürel hazinenin geri getirilmesi için çalışan gerkese teşekkürler" ifadelerine yer verildi.

Hazinenin çalındığı yerde kan örneğine rastlanan bir şüphelinin yargılanmasına ise devam ediliyor. Ancak, kayıp mücevherlerin bulunduğunun açıklanması üzerine yargılama süreci durduruldu.

Yapılan soygunda olay yerinden kaçmak için bir bisiklet ve bot çaldığını ikabul eden şüpheli, hazinenin çalınmasında dahli olduğunu ise reddediyor.

22 yaşındaki şüpheli, soygun olayının yakalanan tek şüphelisi olsa da, soygunda bulunan diğer kişilere ilişkin bilgi vermeyi reddediyor. Şüphelinin duruşmasına 15 Şubat'tan itibaren devam edileceği öğrenildi.

Kayıp mücevherler bulunana kadar, hazinenin altın için eritilmesinden veya koleksiyona zarar verilmesinden endişe ediliyordu.

Hazinenin, 17. yüzyılda İsveç Kralı 4. Karl'a ve eşi Kraliçe Kristina'ya ait olduğu belirtiliyor. Gümüş ve incilerle süslenen altın mücevherlerin yaklaşık 7 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

