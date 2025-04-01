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  4. 7 Milyon Euro'yu kendi hesabına geçirdi! Icardi ve Wanda Nara tekrar karşı karşıya geldi... Şikayetci oldu

7 Milyon Euro'yu kendi hesabına geçirdi! Icardi ve Wanda Nara tekrar karşı karşıya geldi... Şikayetci oldu

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
01.04.2025 22:55
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, boşandığı eşi Wanda Nara'yla bir kez daha karşı karşıya geldi. Ancak Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın ortak hesabında bulunan 7 milyon Euro, Wanda Nara tarafından kendi hesabına geçirildi. Olay sonrası ünlü futbolcu, küplere bindi ve şikayetçi oldu.

7 Milyon Euro'yu kendi hesabına geçirdi! Icardi ve Wanda Nara tekrar karşı karşıya geldi... Şikayetci oldu

Galatasaray'ın sevilen golcüsü Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sular bir türlü durulmuyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA BOŞANMIŞLARDI

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi, 2014 yılında evlendiği Wanda Nara'nın ihanetiyle sarsılmıştı. 2014 yılında evlenen çift, geçtiğimiz haftalarda boşandı. Ancak velayet davası sürüyor. Tekrar sahalara dönmeye hazırlanan ünlü futbolcu, bu kez yeni bir iddiayla gündeme geldi.

"7 MİLYON EURO'YU KENDİ HESABINA GEÇİRDİ"

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Icardi, boşandığı eşi Nara'nın ortak hesaplarda bulunan 7 milyon Euro'yu kişisel hesabına geçirdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından Nara'nın nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.

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Süper Lig galatasaray icardi mauro icardi wanda nara
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