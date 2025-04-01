7 Milyon Euro'yu kendi hesabına geçirdi! Icardi ve Wanda Nara tekrar karşı karşıya geldi... Şikayetci oldu

Galatasaray'ın sevilen golcüsü Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sular bir türlü durulmuyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA BOŞANMIŞLARDI

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi, 2014 yılında evlendiği Wanda Nara'nın ihanetiyle sarsılmıştı. 2014 yılında evlenen çift, geçtiğimiz haftalarda boşandı. Ancak velayet davası sürüyor. Tekrar sahalara dönmeye hazırlanan ünlü futbolcu, bu kez yeni bir iddiayla gündeme geldi.

"7 MİLYON EURO'YU KENDİ HESABINA GEÇİRDİ"

Icardi, boşandığı eşi Nara'nın ortak hesaplarda bulunan 7 milyon Euro'yu kişisel hesabına geçirdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından Nara'nın nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.