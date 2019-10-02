7’nci Sinemasal Film Festivali, Doğu Anadolu etabında 30 bin çocuğa ulaştı

Sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları sinemayla buluşturan Sinemasal Film Festivali, 2013 Güneydoğu Anadolu, 2014 Karadeniz, 2016 Akdeniz, 2017 İç Anadolu, 2018 Avrasya (Marmara & Ege) etaplarının ardından 16-27 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleşen ’Doğu Anadolu’ etabını da başarıyla tamamladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinemasal Kültür Sanat Derneği işbirliğiyle düzenlenen 7’nci Sinemasal Film Festivali, Doğu Anadolu etabı kapsamında Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari illerinde, ulaşılması en zor dağ köylerinde, kasabalarda ve beldelerde yaşayan çocuklarla buluştu. 12 gün süren festivalde, önceki yıllara nazaran rekor bir katılım ile 30 bin çocuk ve ailesine ulaşıldı.

Binlerce köy çocuğu ilk kez gerçek sinema deneyimi yaşadı

Yerel yönetimlerin ev sahipliğinde gerçekleşen festival kapsamında; hatıra sinema bileti, meyve suyu ve sinemanın olmazsa olmazı patlamış mısır ikramı alan çocuklar, nostaljik el fenerli yer göstericilerin eşliğinde yerlerini alarak hayatlarında ilk kez gerçek sinema deneyimi yaşadı. Yıldızların altında ve açık havanın büyüsünde halka açık olarak gerçekleşen film gösterimleri, yöre halkının büyük beğenisini kazandı ve onlara hayatları boyunca unutamayacakları anılar bıraktı.

Sinemanın yanı sıra yüz boyamadan kukla atölyelerine kadar pek çok aktivite düzenlendi.

7’nci Sinemasal Film Festivali’nde BKM’nin sponsorluğunda ’Bizim Köyün Şarkısı’ isimli filmin gösterimi yapıldı. Filmin ardından mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklar, böyle bir etkinliği organize ettiği için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Sinemasal gönüllülerine ve tüm destekçilere teşekkürlerini sundu.



