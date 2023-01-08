7 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Güldür Güldür, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, FOX Haber reytingleri

7 Ocak reyting sonuçları sorgulanıyor. Geçtiğimiz gün birbirinden iddialı yapımlar ekranlarda seyircilerle buluştu. Reyting yarışında önde gelen yapımın hangisi olduğu merak konusu oldu. Peki 7 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

7 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda detaylar içeriğimizde yer alacak.

6 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

6 Ocak reyting sonuçlarında 'Total İlk 10 Program', 'AB İlk 10 Pragram' ve '20+ABC1 İlk 10 Program' birincisi Yalı Çapkını, ikncisi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu.

