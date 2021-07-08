7 Temmuz reyting sonuçları! MasterChef mi, Cam Tavanlar mı birinci oldu?

7 Temmuz Çarşamba akşamı Star TV’de Görevimiz Tehlike: Yansımalar, ATV'de Şans Kapıyı Çalınca, Kanal D'de Transformers, Show TV’de Cam Tavanlar, Tv8'de Masterchef Türkiye, FOX TV’de Sen Çal Kapımı ve TRT 1'de UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karşılaşması "İngiltere-Danimarka" yapımları yayınlandı.
7 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “İngiltere-Danimarka UEFA Euro 2020 Karşılaşması”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Sen Çal Kapımı”, 3.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “İngiltere-Danimarka UEFA Euro 2020 Karşılaşması”, 2.sırada “Masterchef Türkiye”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
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