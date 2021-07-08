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7 Temmuz reyting sonuçları! MasterChef mi, Cam Tavanlar mı birinci oldu?

08.07.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Temmuz Çarşamba akşamı Cam Tavanlar, Masterchef Türkiye, Sen Çal Kapımı gibi dizi ve programlar yayınlandı. Dün akşam ekrana gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları total ve AB olarak ölçülüyor.

7 Temmuz reyting sonuçları! MasterChef mi, Cam Tavanlar mı birinci oldu?

7 Temmuz Çarşamba akşamı Star TV’de Görevimiz Tehlike: Yansımalar, ATV'de Şans Kapıyı Çalınca, Kanal D'de Transformers, Show TV’de Cam Tavanlar, Tv8'de Masterchef Türkiye, FOX TV’de Sen Çal Kapımı ve TRT 1'de UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karşılaşması "İngiltere-Danimarka" yapımları yayınlandı.

7 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “İngiltere-Danimarka UEFA Euro 2020 Karşılaşması”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Sen Çal Kapımı”, 3.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “İngiltere-Danimarka UEFA Euro 2020 Karşılaşması”, 2.sırada “Masterchef Türkiye”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

7 Temmuz reyting sonuçları! MasterChef mi, Cam Tavanlar mı birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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