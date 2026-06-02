7 yılda bir ekiliyor! Faydalarını duyan peşine düşüyor, kilosu 350 lira

Karacadağ pirinci, adını yetiştiği Karacadağ bölgesinden alıyor. Özellikle Diyarbakır ve Şanlıurfa arasında uzanan volkanik Karacadağ eteklerinde yetiştirilen bu özel pirinç, sert iklim koşulları ve mineral bakımından zengin topraklar sayesinde kendine özgü aromasını kazanıyor. Geleneksel yöntemlerle üretilen Karacadağ pirinci, yüksek rakımlı arazilerde yetişmesi ve veriminin düşük olması nedeniyle Türkiye'nin en değerli yerel ürünleri arasında gösteriliyor.

7 YILDA BİR EKİLİYOR

Karacadağ pirincinin üretimi diğer pirinç türlerinden oldukça farklı. Üreticiler, toprağın verimini koruyabilmek için aynı arazide uzun yıllar farklı ürünler yetiştiriyor. Pirinç ekimi yapılan bazı tarlalar ise yeniden Karacadağ pirinci üretimine açılmadan önce yıllarca dinlendiriliyor. Bu nedenle bölgedeki üreticiler arasında "7 yılda bir ekilen pirinç" olarak da anılıyor.

VOLKANİK TOPRAKLARDA YETİŞİYOR

Uzmanlara göre Karacadağ pirincinin en önemli özelliklerinden biri yetiştiği toprak yapısı. Milyonlarca yıl önce oluşan volkanik arazilerde yetişen ürün, topraktaki doğal minerallerden besleniyor. Bu durum hem lezzetini hem de besin değerini artırıyor.

Bölge üreticileri, pirincin yetişme sürecinde yoğun sulama yerine doğal kaynaklardan faydalanıldığını ve geleneksel üretim yöntemlerinin halen korunduğunu belirtiyor.

TOK TUTUYOR

Karacadağ pirinci, lif bakımından birçok pirinç çeşidine göre daha zengin kabul ediliyor. İçerdiği lif sayesinde sindirimin daha yavaş gerçekleşmesine yardımcı olurken uzun süre tokluk hissi sağlayabiliyor. Bu özelliği nedeniyle özellikle kilo kontrolüne dikkat eden kişiler tarafından tercih ediliyor.

KAN ŞEKERİNİN DENGELİ YÜKSELMESİNE YARDIMCI OLUYOR

Karacadağ pirincinin dikkat çeken özelliklerinden biri de nispeten düşük glisemik indeks değerine sahip olması. Bu nedenle beyaz pirince kıyasla kan şekerinin daha yavaş yükselmesine katkı sağlayabiliyor.

Uzmanlar, diyabet hastalarının da porsiyon kontrolüne dikkat ederek ve doktor tavsiyesi doğrultusunda bu tür ürünleri tercih edebildiğini belirtiyor.

MİNERAL BAKIMINDAN ZENGİN

Karacadağ pirinci magnezyum, fosfor, potasyum ve demir gibi mineralleri bünyesinde barındırıyor. Bu mineraller vücudun enerji üretiminden kas fonksiyonlarına kadar birçok süreçte görev alıyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Lifli yapısı sayesinde bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olabiliyor. Düzenli ve dengeli beslenme programının bir parçası olarak tüketildiğinde sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlayabiliyor.

LEZZETİYLE DE DİKKAT ÇEKİYOR

Karacadağ pirinci yalnızca faydalarıyla değil mutfaktaki performansıyla da öne çıkıyor. Tanelerinin iri olması, pişirme sırasında dağılmaması ve kendine özgü aroması nedeniyle pilav yapımında sık tercih ediliyor. Birçok şef tarafından Türkiye'nin en kaliteli yerli pirinç çeşitlerinden biri olarak gösteriliyor.

Sınırlı üretimi, zahmetli yetiştirme süreci ve yüksek besin değeri nedeniyle Karacadağ pirinci bugün kilosu 350 liraya kadar alıcı bulabiliyor. Bu nedenle hem üreticilerin hem de sağlıklı beslenmeye önem veren tüketicilerin gözdesi olmaya devam ediyor.