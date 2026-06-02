Yılda sadece 10 gün yapılıyor! Arap ülkeleri sıraya giriyor: Araban Ovası’nda sezon başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde yeşil buğday başaklarının hasat edildikten sonra geleneksel yöntemlerle ateşte ütülerek firik elde edilmesi sezonu başladı. Elde edilen firikten damaklarda bıraktığı lezzetle dikkat çeken firik pilavı yapılırken Orta Doğu ülkelerine de ihracatı yapılıyor.

Gökçen Kökden

Gastronomi denince akla gelen şehirlerden biri olan Gaziantep'te, coğrafi işaretli ürünler arasında yer alan firik için sezon açıldı. Özellikle Araban ilçesinin verimli topraklarında yetiştirilen makarnalık sert buğdaylar, mayıs ayının sonlarına doğru henüz yeşilken hasat edilerek geleneksel yöntemlerle firiğe dönüştürülüyor.

Araban Ovası'nda üreticiler, olgunlaşmasını tamamlamamış yeşil buğday başaklarını biçtikten sonra küçük harmanlar halinde bir gün boyunca kurumaya bırakıyor. Daha sonra başaklar kontrollü şekilde yakılıyor. Bu işlem sırasında buğdayın dış kısmı kavrulurken içerideki tane özel aromasını kazanıyor. Yakma işleminin ardından başaklar biçerdöverlerden geçirilerek temizleniyor ve paketlenmek üzere işletmelere gönderiliyor.

YILDA SADECE 10 GÜN ÜRETİLEBİLİYOR

Firik üretiminin en dikkat çekici yönlerinden biri ise çok kısa bir dönemde yapılabilmesi. Yeşil buğdayın tam kıvamında hasat edilmesi gerektiği için üretim sezonu yaklaşık 10 gün sürüyor. Bu kısa süre kaçırıldığında aynı kaliteyi yakalamak mümkün olmuyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, firiğin zahmetli bir üretim sürecinden geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Başaklar toplandıktan sonra buğday sapları kontrollü şekilde yakılıyor. Ardından kurutulup biçerdöverlerden geçiriliyor. Kolay bir iş değil, herkes yapamaz. Firik özellikle pilav yapımında kullanılıyor ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor."

ORTA DOĞU'DAN YOĞUN TALEP GÖRÜYOR

2026 yılının ilk firik üretimine başlayan üreticilerden Hacı Karaman da Araban Ovası'nda üretilen firiğin yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Bölgedeki üreticilere göre Gaziantep'teki ihracatçı firmalar aracılığıyla özellikle Orta Doğu ülkelerine gönderilen firik, son yıllarda uluslararası pazarda da dikkat çekmeye başladı.

FİRİK NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Uzmanlara göre firiği özel kılan sadece üretim yöntemi değil. Yeşil buğdaydan elde edildiği için birçok tahıla göre daha yüksek lif içerebiliyor. Ayrıca tütsülenmiş aroması sayesinde klasik bulgur ve pirinçten farklı bir lezzet sunuyor.

FİRİĞİN FAYDALARI NELER?

Firik son yıllarda sağlıklı beslenme listelerinde de sıkça yer alıyor.
Lif bakımından zengin olduğu için uzun süre tok tutabiliyor.
Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olabiliyor.
Düşük glisemik indeksli besinler arasında gösteriliyor.
Kan şekerinin daha dengeli yükselmesine katkı sağlayabiliyor.
B vitamini, magnezyum ve demir gibi mineraller içeriyor.
Enerji vermesine rağmen uzun süre tokluk hissi sağlayabiliyor.
Bağırsak sağlığını destekleyebiliyor.

