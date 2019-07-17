70 milyonluk ikramiye sahibini bekliyor!

Dün MPİ'yi arayan bir kişi, Avrupa'da yaşadığını, cenaze için İstanbul'a geldiğinde evinde bileti bulup, numarayı kontrol ettiğinde yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyenin kendisine çıktığını fark ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine MPİ görevlileri, dün ilgili banka ile görüşerek, 70 milyon liralık büyük ikramiyenin hazırlanmasını istedi. Ancak dün ve bugün, talihli olduğunu iddia eden kişi ikramiyeyi almak için başvuruda bulunmadı.

'PARAYI HAZIRLADIK, BEKLİYORUZ'

MPİ Genel Müdürü Uçar, banka şubesinde 70 milyon liralık ikramiyenin önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Uçar, kendisini talihli olarak tanıtan kişinin, MPİ'yi dün saat 08.30 sılarında aradığını belirterek, "Teşkilatımızı arayan ve kendisini talihli olarak ifade eden kişi, Avrupa’da yaşadığını, cenaze için İstanbul’a geldiğinde ikramiyeyi kazandığını fark ettiğini söyledi. Biz de hemen yetkili arkadaşlarımızı arayarak ikaz ettik. Bankamızdan ikramiyenin hazırlanmasını istedik. Bugüne kadar ikramiyelerin amorti dahil olmak üzere hepsini ödedik. Bir tek büyük ikramiye kaldı. Bankamızla da görüştük, sizlerin de şahit olduğu üzere parayı hazırladık ve bekliyoruz" dedi.