Mutsuzluğu besleyen 7 günlük alışkanlık: Kendinizi yıpratıyor olabilirsiniz

Mutsuzluğun nedeni her zaman dış koşullar olmayabilir. Bazen olaylara yaklaşımımız, tekrarlayan düşüncelerimiz ve günlük hayatta farkında olmadan sürdürdüğümüz alışkanlıklar da kendimizi kötü hissetmemize yol açabilir. İşte mutsuzluğu besleyebilen 7 yaygın alışkanlık…

1. HER ŞEYİN MÜKEMMEL OLMASINI İSTEMEK

Kendinizden sürekli kusursuz sonuçlar beklemek, başarılarınızı görmenizi zorlaştırabilir. Ne kadar iyi iş çıkarırsanız çıkarın, belirlediğiniz yüksek standartlara ulaşamadığınızı düşünüyorsanız kendinizi yetersiz hissetmeye başlayabilirsiniz.

Bir işi en iyi şekilde yapmak istemek tek başına olumsuz bir durum değildir. Ancak küçük hataları başarısızlık olarak görmek ve kendinize hata yapma hakkı tanımamak, öz güveninizi zedeleyebilir. Gerçekçi hedefler belirlemek ve elde ettiğiniz ilerlemeyi fark etmek, bu döngüyü kırmaya yardımcı olabilir.

2. SÜREKLİ OLUMSUZ DÜŞÜNCELERİN ETKİSİNDE KALMAK

İletişim kurduğumuz insanlar, okuduğumuz içerikler ve sosyal medyada takip ettiğimiz hesaplar, düşüncelerimizi ve ruh hâlimizi etkileyebilir. Sürekli şikâyet eden, eleştiren veya her durumda olumsuz bir yön bulan kişilerle vakit geçirmek, zamanla bakış açımızı da etkileyebilir.

Benzer şekilde, gün boyunca olumsuz haberleri takip etmek veya sosyal medyada yıpratıcı içeriklere maruz kalmak da zihinsel yorgunluğu artırabilir. Bu nedenle çevrenizdeki ilişkileri ve tükettiğiniz içerikleri gözden geçirmek, kendinize daha dengeli bir alan oluşturmanıza yardımcı olabilir.

3. GEÇMİŞTE VEYA GELECEKTE YAŞAMAK

Geçmişte yaşanan tartışmaları, kaçırılan fırsatları ve kırıcı olayları tekrar tekrar düşünmek, kişinin bugüne odaklanmasını zorlaştırabilir. Sürekli “Keşke böyle olmasaydı” diye düşünmek, değiştirilemeyecek olaylarla ilgili üzüntünün devam etmesine neden olabilir.

Geleceğe ilişkin bitmek bilmeyen endişeler de benzer bir etki yaratabilir. İş hayatında, ilişkilerde veya sağlık konusunda yaşanabilecek en kötü ihtimalleri sürekli düşünmek, henüz gerçekleşmemiş olaylar nedeniyle kaygı yaşamaya yol açabilir.

Geçmişten ders çıkarmak ve gelecek için plan yapmak elbette önemlidir. Ancak düşünceler sürekli aynı noktalara dönüyorsa dikkati yeniden içinde bulunulan ana yöneltmek faydalı olabilir.

4. KENDİNİZİ SÜREKLİ BAŞKALARIYLA KIYASLAMAK

Başkalarının evleri, arabaları, işleri, maddi durumları, ilişkileri ve sosyal yaşamlarıyla kendi hayatınızı karşılaştırmak, mutsuzluğu artırabilen alışkanlıklar arasında yer alıyor.

Özellikle sosyal medyada insanların hayatlarının yalnızca belirli anlarını görmek, başkalarının her açıdan daha iyi bir yaşam sürdüğü düşüncesini doğurabilir. Bu karşılaştırmalar sonucunda kişi, kendi başarılarını küçümsemeye ve sahip olduklarını göz ardı etmeye başlayabilir.

Herkesin farklı koşullarda ve farklı bir hızda ilerlediğini hatırlamak önemlidir. Başkalarının hayatını ölçüt almak yerine kendi gelişiminize, hedeflerinize ve elde ettiğiniz ilerlemeye odaklanmak daha sağlıklı bir yaklaşım olabilir.

5. HAYATIN YALNIZCA OLUMSUZ YÖNLERİNE ODAKLANMAK

Bir olayın yalnızca kötü taraflarını görmek, yaşanan olumlu gelişmelerin fark edilmesini zorlaştırabilir. Gün içinde yaşanan küçük aksiliklere takılıp kalmak, iyi giden şeylerin geri planda kalmasına neden olabilir.

Üstelik sürekli olumsuzluklardan söz etmek, çevrenizdeki insanların ruh hâlini de etkileyebilir. Bu durum, zamanla ilişkilerde gerginlik yaratabilir.

Olumlu düşünmek, sorunları görmezden gelmek anlamına gelmez. Amaç, yaşanan zorlukları kabul ederken durumun olumlu veya değiştirilebilir yönlerini de fark edebilmektir. Gün içinde iyi giden birkaç şeyi hatırlamak, dikkatin yalnızca olumsuzluklarda kalmasını önlemeye yardımcı olabilir.

6. BAŞKALARININ NE DÜŞÜNECEĞİNDEN KORKARAK KENDİNİZİ SINIRLAMAK

Yeni bir işe başlamak, farklı bir hobi edinmek veya alışılmışın dışında bir karar vermek isterken insanların ne söyleyeceğini düşünmek, kişinin kendi isteklerinden uzaklaşmasına neden olabilir.

Başkalarının tepkilerinden çekindiğiniz için sürekli geri adım atıyorsanız zamanla denemek istediğiniz pek çok şeyden vazgeçebilirsiniz. Böylece hayatınızın sınırlarını kendi ihtiyaçlarınızdan çok başkalarının olası değerlendirmelerine göre belirlemeye başlayabilirsiniz.

Elbette karar verirken çevrenizdekilerin görüşlerini dikkate almak doğaldır. Ancak herkesin onayını almaya çalışmak yerine kendi değerlerinizi ve isteklerinizi de hesaba katmak, daha tatmin edici seçimler yapmanıza yardımcı olabilir.

7. HAYATI GEREĞİNDEN FAZLA KARMAŞIKLAŞTIRMAK

Günlük yaşamın sorumlulukları ve belirsizlikleri zaman zaman stres yaratabilir. Ancak bazı durumlarda bu yükü artıran şey, olayları zihnimizde sürekli büyütmek veya basit meseleler üzerinde gereğinden fazla düşünmek olabilir.

Her ayrıntıyı kontrol etmeye çalışmak, aynı anda çok fazla sorumluluk üstlenmek ve karar vermeden önce bütün ihtimalleri değerlendirmek zihinsel yorgunluğa neden olabilir.

Hayatı biraz daha sadeleştirmek için öncelikleri belirlemek, gereksiz yükleri azaltmak ve her şeyi aynı anda çözmeye çalışmamak faydalı olabilir. Bazı konularda kusursuz bir çözüm aramak yerine yeterince iyi bir adım atmak da ilerlemeyi kolaylaştırabilir.