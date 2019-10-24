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70 milyonluk talihli aranıyor! 'Herkes ceplerini kontrol etsin'

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.10.2019 14:46 | Son Güncelleme

Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinin üzerinden tam 296 gün geçti. 70 milyonluk bileti satın alan talihli hala ortaya çıkmadı. 70 milyonluk bileti satan seyyar satıcı Ali Özçalımlı, "Üsküdar'da yılbaşında bilet alan herkes mutlaka ceplerini kontrol etsin." dedi.

70 milyonluk talihli aranıyor! 'Herkes ceplerini kontrol etsin'

Milli Piyango İdaresi'nin 2019 Yılbaşı özel çekilişinde Üsküdar'da bulunan seyyar bayi Ali Özçalımlı'dan aldığı tam bilete 296 gün önce 70 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden talihli hala parasını almadı.

70 milyonluk bileti satan seyyar bayi Ali Özçalımlı, "Talihli maalesef ortaya çıkmadı. Talihlinin büyük ihtimalle haberi yok. Baştan da belirttiğim gibi talihli yaşlıdır büyük ihtimalle. Bileti aldı ya kaybetti ya da cebinde unuttu. Üsküdar'da yılbaşında bilet alan herkes mutlaka ceplerini kontrol etsin. Eğer kaybettiyse keşke bileti, parayı alabilecek bir kişiye verseydim." diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
talihli milli piyango 2019 yılbaşı özel çekilişi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yalan dolan götürdüler paraları. Bakalım bu yılbaşı bilet satacak salak bulabileceklermi
hazine , hazine !
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