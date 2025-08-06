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70 yaşındaki kadının karnından çıkarıldı! Tam 4 kilo, doktorlar bile inanamadı

70 yaşındaki yaşlı kadının karın ağrısıyla başvurduğu hastanede karnından bir saat süren ameliyatla 30 santimetre çapında, 4 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

70 yaşındaki kadının karnından çıkarıldı! Tam 4 kilo, doktorlar bile inanamadı

Yozgat Şehir Hastanesi’nin acil servisine başvuran yaşlı kadın, yapılan ilk değerlendirmelerin ardından Genel Cerrahi Polikliniği’ne sevk edildi.

70 yaşındaki kadının karnından çıkarıldı! Tam 4 kilo, doktorlar bile inanamadı 1

30 SANTİMETRELİK KİTLE

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Faik Orkun Özbebit tarafından yapılan tetkiklerde, hastanın karın bölgesinde yaklaşık 30 santimetre çapında bir kitle olduğu belirlendi.

70 yaşındaki kadının karnından çıkarıldı! Tam 4 kilo, doktorlar bile inanamadı 2

AMELİYAT BİR SAAT SÜRDÜ

Ameliyata uygun olduğu belirlenen hasta, hemen operasyona alındı. Bir saat süren başarılı ameliyat sonucunda, morfolojik olarak sarkom (yumuşak doku tümörü) ile uyumlu olduğu düşünülen 4 kilogram ağırlığındaki kitle çıkarıldı.

Ameliyat sonrası serviste tedavisi tamamlanan hasta, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat
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