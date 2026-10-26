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700 yıldır aynı yöntemle hazırlıyorlar! Çıtır kalmasını bu su sağlıyor

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Gökçen Kökden

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi, 600-700 yıllık anıt çınarların gölgesinden doğan Pınarbaşı kaynak suyunun benzersiz mineral yapısıyla şekillenen yıllık 40 bin tonluk turşu üretimiyle dikkat çekiyor.

Bölgede sebze ve meyvelerden yaklaşık 35 çeşit turşu üretilirken, ürünlerin kalitesinin ve lezzetinin arkasındaki en büyük sırrın ise doğrudan kaynak suyundan kaynaklandığı belirtiliyor.

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700 yıldır aynı yöntemle hazırlıyorlar! Çıtır kalmasını bu su sağlıyor 1

Gedelek Mahalle Muhtarı ve turşu üreticisi Orhan Çakar, coğrafi işaret tescilli turşunun üretiminde Pınarbaşı suyunun vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Gedelek turşusunun yılda yaklaşık 40 bin tonluk turşunun tüm sırrı Pınarbaşı suyumuzdadır. Bu su olmadan olmuyor. Bu suyun yüksek kalsiyum ve kireç oranı, sebzelerin yumuşamasını önleyerek kendine has 'çıtır' (sert) bir doku kazanmasını sağlar. Bu su evlere, turşuhanelerimize ve tarıma gidiyor. BUSKİ'nin döşediği borularla her imalathaneye ulaşıyor. Sebzeyi sağlam ve sert tutuyor, ayrıca lezzet veriyor. Turşu yerken aldığınız o sertlik de sudan geliyor."

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700 yıldır aynı yöntemle hazırlıyorlar! Çıtır kalmasını bu su sağlıyor 2

Bursa'nın yanı sıra Afyonkarahisar, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Adana ve Konya gibi farklı illerden getirilen sebze ve meyvelerin bu özel suyla işlendiğini belirten Çakar, yıllık 30 ila 40 bin ton arasındaki üretimin İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine ve Almanya, Fransa ile Arap ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına gönderildiğini kaydetti.

KAYNAK BAŞINDA GELENEKSEL TURŞU KURULUMU

700 yıldır aynı yöntemle hazırlıyorlar! Çıtır kalmasını bu su sağlıyor 3

Gedelek turşusunun asırlık kökenine ve katkısız üretim geleneklerine dikkat çekmek amacıyla Muhtar Orhan Çakar, Pınarbaşı suyunun çıktığı kaynak başında bizzat turşu kurdu. Katkısız, doğal ve dededen kalma yöntemlerle hazırlanan turşuya tuz ve sirke kaynağında eklendi. Öte yandan bölgedeki 600-700 yıllık tescilli çınarların bulunduğu Pınarbaşı mevkii, köy halkının ve ziyaretçilerin serpme kahvaltı yapabileceği, çay içebileceği bir mesire alanına dönüştürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
turşu yemek
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