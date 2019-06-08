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7000'de 1 ihtimal çarpacak! Futbol sahası büyüklüğünde

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İLGİNÇ HABERLER  | 08.06.2019 15:15 | Son Güncelleme

Gökbilimciler, Dünya’ya yönelik göktaşı tehlikelerine bu kez oldukça yakın tarihli bir ‘risk’ eklediler.

7000'de 1 ihtimal çarpacak! Futbol sahası büyüklüğünde

Buna göre, birkaç ay içinde, bir ‘futbol sahası’ büyüklüğünde bir göktaşı, Dünya’ya çarpabilir.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), ‘2006 QV89’ adı verilen meteorun, 9 Eylül 2019’da Dünya’ya çarpma ihtimalinin az da olsa bulunduğunu duyurdu. ‘2006 QV89’ adı verilen göktaşının çapı yaklaşık 50 metre olarak açıklandı. ESA bilim insanlarının şu andaki yörüngesine ve kütlesine göre yaptıkları hesaplamalarına göre de, gezegenimize çarpma ihtimali şimdilik 7000’de bir.

Ancak göktaşının Dünya’ya kadar halen milyonlarca kilometrelik uzun bir yolu var ve bu yol üzerinde yörüngesini etkileyecek, başka bir gökcismiyle çarpışma gibi en ufak bir yörünge sapması durumunda, bu risk çok daha artabilir ya da tamamen ortadan kalkabilir.


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Anahtar Kelimeler:
dünya göktaşı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ulan salaklar atmosfer denen bir şey var. zaten günde milyon kez taş geliyo dünyaya atmosferi geçemiyo.
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