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72. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

ABD'de "Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen 2020 Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu. "En İyi Drama Dizisi" ödülüne "Succession" layık görülürken, dizideki performansıyla Jeremy Strong, Drama dalında "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı

72. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izleyicilerin ve ödül adaylarının olmadığı Los Angeles'taki Staples Tiyatrosu'nda düzenlenen 72. Emmy Ödül Töreni video konferans şeklinde gerçekleşti.

Ödül töreninde, "En İyi Drama Dizisi" ödülüne "Succession" layık görülürken, dizideki performansıyla Jeremy Strong, "En İyi Erkek Oyuncu" (Drama) ödülünü aldı.

"En İyi Komedi Dizisi" ödülünü 7 ödüllü "Schitt's Creek" alırken, "Watchmen" de "En İyi Mini Dizi" ödülünün sahibi oldu.

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Kimi adayların oturma odalarına düzenlenen bağlantılarla dağıtılan ödüller sayesinde dünyanın dört bir yanından katılım sağlandı.

Koronavirüs salgınının başlamasının ardından büyük çapta gerçekleşen ilk ödül töreni olan Emmy'ler, müzik performansları ve ödül araları olmadan dağıltıldı.

KOMEDİ DALINDA REKOR KIRILDI

Adayların oturma odalarına gerçekleşen ya da farklı etkinlik alanlarına yapılan bağlantılarla gerçekleşen törene Kanada yapımı "Schitt's Creek" komedi dallarında bütün ödülleri toplayarak damga vurdu. Schitt's Creek, dokuz dalda ödül kazanarak Emmy'lerin komedi dalındaki rekorunu kırdı.

2020 Emmy Ödülü kazanan yapımlardan bazıları şöyle sıralandı:

En İyi Drama: "Succession"

En İyi Komedi: "Schitt's Creek"

En İyi Erkek Oyuncu, Drama: Jeremy Strong, "Succession"

En İyi Kadın Oyuncu, Drama: Zendaya, "Euphoria"

En İyi Erkek Oyuncu, Komedi: Eugene Levy, "Schitt's Creek"

En İyi Kadın Oyuncu, Komedi: Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Drama: Billy Crudup, "The Morning Show"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Drama: Julia Garner, "Ozark"

En İyi Mini Dizi: "Watchmen"

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