721 yıllık köprü gelecek nesiller için sadece yayalara hizmet veriyor

Erzurum-Kars kara yolu kenarındaki Aras Nehri üzerine İlhanlı Hükümdarı Gazan Han dönemindeki Vezir Salduzlu Emir Çoban Noyan tarafından 1297-1298 yıllarında yaptırılan Çobandede Köprüsü, aradan geçen 721 yıla rağmen halen ayakta duruyor.

En büyük kemer açıklığı 16,8 metre ve kilit taşının temel seviyesine yüksekliği 14,2 metre olan ve üzerindeki süslemeleriyle ayrı güzellik sunan köprü, 220 metre uzunluğu, 8,5 buçuk metre eni ve sivri kemer formunda inşa edilen 7 gözü ile kentin tarihi köprüleri arasında farklı bir önem taşıyor.

Yaşanan tüm doğa olaylarına, asırlardır kullanılması ve bataklık bir alana kurulmasına rağmen yapılırken taş olan ayaklarının altına yerleştirilen ardıç ağaçları ve mimari özellikleri sebebiyle 721 yıldır yıkılmadığı anlaşılan köprüyü, bugün ise araçların verebileceği zarardan dolayı sadece yayalar kullanıyor.

Geçmişte köprü muhafızlarına, postacılara ve yolculara barınma imkanı sağladığı belirlenen ve döneminin izlerini taşıyan asırlık köprünün, yakın zamanda yapılan restorasyonu sonrası zarar görmemesi için araç geçişlerine izin verilmemesinin yanı sıra alınan çeşitli önlemler sayesinde gelecek nesillere ulaştırılmasına çalışılıyor.