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721 yıllık köprü gelecek nesiller için sadece yayalara hizmet veriyor

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 16.05.2019 07:18 | Son Güncelleme

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde İlhanlılar Devleti'nce yaptırılan ve asırlar boyunca insanların nehrin diğer tarafına geçmesini sağlayan tarihi Çobandede Köprüsü, gelecek nesillere sağlam şekilde ulaştırılması amacıyla sadece yayaların hizmetine sunuluyor.

721 yıllık köprü gelecek nesiller için sadece yayalara hizmet veriyor
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Erzurum-Kars kara yolu kenarındaki Aras Nehri üzerine İlhanlı Hükümdarı Gazan Han dönemindeki Vezir Salduzlu Emir Çoban Noyan tarafından 1297-1298 yıllarında yaptırılan Çobandede Köprüsü, aradan geçen 721 yıla rağmen halen ayakta duruyor.

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En büyük kemer açıklığı 16,8 metre ve kilit taşının temel seviyesine yüksekliği 14,2 metre olan ve üzerindeki süslemeleriyle ayrı güzellik sunan köprü, 220 metre uzunluğu, 8,5 buçuk metre eni ve sivri kemer formunda inşa edilen 7 gözü ile kentin tarihi köprüleri arasında farklı bir önem taşıyor.

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Yaşanan tüm doğa olaylarına, asırlardır kullanılması ve bataklık bir alana kurulmasına rağmen yapılırken taş olan ayaklarının altına yerleştirilen ardıç ağaçları ve mimari özellikleri sebebiyle 721 yıldır yıkılmadığı anlaşılan köprüyü, bugün ise araçların verebileceği zarardan dolayı sadece yayalar kullanıyor.

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Geçmişte köprü muhafızlarına, postacılara ve yolculara barınma imkanı sağladığı belirlenen ve döneminin izlerini taşıyan asırlık köprünün, yakın zamanda yapılan restorasyonu sonrası zarar görmemesi için araç geçişlerine izin verilmemesinin yanı sıra alınan çeşitli önlemler sayesinde gelecek nesillere ulaştırılmasına çalışılıyor.

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İlçe sakinlerinden Uğur Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köprüyü arazi ve bahçesine ulaşmak için kullandığını ve birçok turistin ziyaret ettiğini söyledi.

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Köprünün araç geçişine yasak olduğunu ve sadece yayaların kullandığını anlatan Kurt, "Geçmiş dönemde araçlar köprüden geçebiliyordu ama yıkılma tehlikesi nedeniyle şu an sadece yayalar kullanabiliyor. Köprünün yıkılma tehlikesi vardı, devletimiz köprüyü restore etti ve onardı.

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Yöre halkı hayvanlarını geçirmek ve bahçelerine ulaşmak için kullanıyor." ifadelerini kullandı.

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Kurt, tarihi yapının yörede bulunmasından dolayı şanslı olduklarını dile getirerek, vatandaşların köprüye gelecek nesiller için sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Yöre sakinlerinden Mehmet Remzi Altap ise "Tarihi köprü taştan yapılmış, demir ve çimento yok. Bunlardan dolayı ağır aracın geçmesi durumunda yıkılma tehlikesi var. Başka şehirlerden gelip burayı gezerek fotoğraf çekiniyor." dedi.

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Çobandede Köprüsü Erzurum

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