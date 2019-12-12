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722 milyon dolarlık dev vurgun! 'Sistemi aptalların sırtına kurdum'

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GÜNDEM  | Son Güncelleme

ABD'de yatırımcıların 722 milyon dolarını internet üzerinden "sanal para" ile dolandıran çete üyeleri yakalandı.

722 milyon dolarlık dev vurgun! 'Sistemi aptalların sırtına kurdum'

New Jersey eyaleti Newark Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ponzi" ya da "Piramit Satış Sistemi dolandırıcılığı" yöntemiyle internet kullanıcılarının parasını dolandıran 4 zanlının gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, 4 zanlının, nisan 2014 ile aralık 2019 arasında BitClub Network adı altında yüksek teknolojiye sahip "Ponzi" ya da "Piramit Satış Sistemi dolandırıcılığı" sistemiyle internet üzerinden küresel çapta 722 milyon dolardan fazla para topladığı bildirildi.

"APTALLARIN SIRTINA KURDUM"

Lüks hayat süren zanlılardan 37 yaşındaki Matthew G'nin, adli kayıtlarda, hedef kitlesindeki yatırımcıları "sürü" şeklinde tarif ettiği, "bütün modeli aptalların sırtına kurduğunu" söylediği aktarıldı.

Zanlıların ayrıca, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na kayıtlı olmadığı halde şirketin hisselerini de satmaya çalışmakla suçlandıkları kaydedildi.

Suçlu bulunmaları halinde zanlıların, menkul kıymetler komplo suçlamasıyla 5 yıl, dolandırıcılık suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
abd sanal para

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
dolandiricilik sucuna 20 yil turkiyede ise serbest birakiliyor gidin milleti soyun deniyor. begenmedigimiz amerikan kanunlarina hayranim. kayirma da yok. iyi hal de yok. giren cikamiyor hapisten kacabilen de yok.
@ottoman1298 Yakında milletin donunu da alacaklar. Zaten millet seve seve veriyor.
aptallar ülkesiyiz öyle kalacağız............ bunun devamını yazacak kişilere çekilişsiz kurasız çokomel hediye edilecektir
@hbasan_1975 haber abd kaynaklı, ordan mı yazdın yorumu :)
ABD de olunca kaçacak yer bulamamışlar...
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