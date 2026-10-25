723 yıllık hastane! İçinde Türkiye'nin en kaliteli termal suyu var

Bursalılar 5 yıldızlı hizmet veren İlker Çelikcan Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'nin ya yerinde güçlendirilerek hizmete devam etmesini ya da Barem gibi şu anda atıl haldeki merkeze taşınarak daha kapsamlı hizmet vermesini istiyor.

Bursa Bizim Platformu Başkanı Ferit Gürsoy, 15 Temmuz öncesinde askeri hastane olarak görev yapan 10 yılı aşkın süredir de vatandaşa başta A grubu felçli hastalar olmak üzere fizik ve rehabilitasyon alanında 150 yatakla muhteşem hizmet veren İlker Çelikcan Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'nin yeni hastanenin bir parçası olarak taşınmasının büyük kayıp olduğunu değerlendirdi.

Bursalılar adına konuşan Gürsoy, 150 yatak kapasitesinin Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nde üçte bir kapasiteye, 1500'e varan günlük ayaktan muayene ve tedavi hizmetinin de 5'te bire düşeceğini öğrendiklerini kaydederek, "Bu hastanede başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere her gün binden fazla kişi hizmet almaktadır. Alanında uzman personeller A grubu felçli hastalar başta olmak üzere nörolojik ve ortopedik rehabilitasyonun yanı sıra lenfödem, skolyoz, el rehabilitasyonu, ergoterapi, konuşma terapisi ve robotik rehabilitasyon gibi özellikli hizmetler sunmaktadır. Burası Marmara Bölgesi'nde çok bilinen ve tanınan klasik bir hastanedir. Hastane şimdi depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınmak istenmektedir. Geçmişte Anıtlar Kurulu'ndan da onay almış güçlendirme projesi vardır. Hastaneyi tam anlamıyla boşaltmadan bu güçlendirme işlemi yapılabileceği de bu projede bulunmaktadır. Ayrıca güçlendirme mümkün değilse, bu hastaneyi benzer hizmetlerle inşa edilmiş ve şu anda atıl haldeki Barem'e taşımak ve orada daha kapsamlı hizmet vermek de mümkün olabilecektir. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Müdürlüğü arasında yapılacak protokol ile çeşitli takas alternatifleri hayata geçilebilir" ifadelerini kullandı.

Hastanenin kapasitesinin azaltılmasının zaten sıkıntıda olan fizik tedavi rehabilitasyon randevularını daha da aksatacağına dikkat çeken Bursa Bizim Platformu Başkanı Ferit Gürsoy, "Devletimiz felçli ve fizik ve tedavi ihtiyacı olan hastalarımızı özel hastanelerin insafına mı bırakacak? Şu anda Bursalılar fizik tedavi hizmetleriyle ilgili bile 3-4 ay sonrasına randevu alabiliyorlar. Kapasitenin yeni hastanede düşmesiyle neredeyse randevu ve yataklı hizmet almak imkansız hale gelecek. Bu durumda bölgedeki özel hastanelerin iştahını kabartacak. Vatandaş yüksek bedellerle fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetini özel hastanelerden almak durumunda kalacak. Gelir düzeyi orta ve düşük olan vatandaşlarımız ise özel hastanelere bu fiyatlarla ulaşamayacağı için en doğal hakkı olan sağlık hizmetinden yararlanamayacaktır" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Prof Dr Kemal Memişoğlu'na da bu kararı yeniden gözden geçirilmesi ricasında bulunan Ferit Gürsoy, "İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin müstakil hastane statüsünün, mevcut hizmet kapasitesinin ve özellikli rehabilitasyon birimlerinin korunması kapsamında şu anda Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) binasının alternatif bir hizmet yerleşkesi olarak değerlendirilmesini rica ediyoruz. Söz konusu tesisin fiziki şartları mevcut hastanenin hizmetlerini daraltmadan devam ettirmesine uygun olduğu ifade edilmekte olup, ilgili kamu kurumları arasında yapılabilecek bir protokol ve gerekli teknik değerlendirmelerle hastanenin mevcut hizmetlerini kurumsal bütünlüğünü koruyarak sürdürmesinin Bursa ili ve çevresinde Rehabilitasyon hizmetlerinin aksamaması açısından kıymetli olduğu düşüncesindeyiz" şeklinde konuştu.

Hastanede bir süredir aldığı fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti ile sağlığına kavuştuğunu belirten 74 yaşındaki Şükran Alagöz de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Biz mevcut hastanemizden çok memnunuz. Emine Hanım'ın yaşlılar ve şehit gazi aileleri ile yakından ilgilendiğini biliyoruz. Daha önce askeri hastane olarak şimdi de hem askerler ve ailelerinin yanısıra garip gurebaya hizmet veren İlker Çelikcan Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi'nin yeni hastanenin küçük bir bölümünde hizmet vermesi Bursalıları mağdur eder. Nüfus yaşlanıyor. İnsanlarımızın her geçen gün fizik tedavi ve rehabilitasyona ihtiyacı artıyor. Bu hastanedeki tecrübeli doktor ve sağlık personelinin şu andaki atıl Barem'e taşınması en doğru karar olacaktır. Sonrasında bu bina aslına uygun olarak yeniden inşa edilip güçlendirilirse Bursa'nın simgesi Çekirge'deki askeri hastanede dualara vesile olan hizmetler devam edebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır