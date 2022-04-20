75.Cannes Film Festivali’nin afişi paylaşıldı! ‘The Truman Show’ detayı beğeni topladı

Cannes Film Festivali’ne geri sayım başlamışken organizasyona dair detaylar da paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak festivalin bu yılki afişi paylaşıldı. Daha önceki yıllarda yıldız oyunculara ve film karelerine yer verilen afişte bu yıl 1998 yılında çekilen yönetmen koltuğunda Peter Weir’in oturduğu ve başrolünü Jim Carey’in üstlendiği “The Truman Show” filminin görseli yer aldı.

“SANATÇILARIN GERÇEĞİNİ GÖRMEYE DAVET EDİYOR”

“The Truman Show”un festival afişinde kullanılması hakkında Cannes’dan yapılan resmi açıklamada “Bu sahne izleyicileri sadece gerçek ve onun temsili arasındaki sınırı araştırmaya davet etmekle kalmıyor ama aynı zamanda manipülasyon ve katharsis arasında kurmacanın gücü üzerine de kafa yormaya çağırıyor. Truman sahtelikten kaçıp da basamaklardan yukarı doğru çıkarken, Festival de, o ünlü basamakları tırmanan kırmızı halısıyla izleyicileri sinema salonuna, sanatçıların gerçeğini görmeye davet ediyor” ifadelerine yer verildi.



