Uluslararası ödüllü yönetmen Emin Alper imzası taşıyan “Kurak Günler” filmi 75. Cannes Film Festivali’nde gösterilecek

İlk üç filmi “Tepenin Ardı”, “Abluka” ve “Kız Kardeşler” ile ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödül kazanan Emin Alper’in dördüncü uzun metraj filmi Kurak Günler’in Cannes yolusu olduğu açıklandı. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Ekin Koç’un üstlendiği yapımın dünya galası 17-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Cannes Film Festivali’nin “Belirli Bir Bakış” bölümünde yapılacak.

KURAK GÜNLER FİLMİNİN KONUSU

Politik ve psikolojik gerilim türlerinin unsurlarını taşıyan film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor.



