Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Uluslararası ödüllü yönetmen Emin Alper imzası taşıyan “Kurak Günler” filmi 75. Cannes Film Festivali’nde gösterilecek

Uluslararası ödüllü yönetmen Emin Alper imzası taşıyan “Kurak Günler” filmi 75. Cannes Film Festivali’nde gösterilecek

15.04.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası ödüllü yönetmen Emin Alper’in dördüncü uzun metrajlı filmi “Kurak Günler” 75. Cannes Film Festivali’ne seçildi. Türkiye-Fransa-Almanya-Hollanda-Yunanistan-Hırvatistan ortak yapımı filmin dünya galası Cannes’ta yapılacak.

Uluslararası ödüllü yönetmen Emin Alper imzası taşıyan “Kurak Günler” filmi 75. Cannes Film Festivali’nde gösterilecek

İlk üç filmi “Tepenin Ardı”, “Abluka” ve “Kız Kardeşler” ile ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödül kazanan Emin Alper’in dördüncü uzun metraj filmi Kurak Günler’in Cannes yolusu olduğu açıklandı. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Ekin Koç’un üstlendiği yapımın dünya galası 17-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Cannes Film Festivali’nin “Belirli Bir Bakış” bölümünde yapılacak.

Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 9 film birden vizyona girdi (15 Nisan 2022)Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 9 film birden vizyona girdi (15 Nisan 2022)

KURAK GÜNLER FİLMİNİN KONUSU

1

Politik ve psikolojik gerilim türlerinin unsurlarını taşıyan film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor.

Çağrı:İslamiyetin Doğuşu filminden sevenlerini mutlu edecek adım! 45 yıl sonra yeniden gösterime giriyorÇağrı:İslamiyetin Doğuşu filminden sevenlerini mutlu edecek adım! 45 yıl sonra yeniden gösterime giriyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri..Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri..
Sekreteriyle bakanlıkta öpüşürken yakalandı!Sekreteriyle bakanlıkta öpüşürken yakalandı!
Abramovich’in kanatlı konağı! 270 milyon sterlin harcadıAbramovich’in kanatlı konağı! 270 milyon sterlin harcadı
Anahtar Kelimeler:
Ekin Koç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Kimse yanından bile geçemiyordu! Onlar tecavüz etti

Kimse yanından bile geçemiyordu! Onlar tecavüz etti

Sonunda bu da oldu! Patronlar çalışanları...

Sonunda bu da oldu! Patronlar çalışanları...

Haftalardır haber alınamıyordu! Tecavüz ve işkence izleri...

Haftalardır haber alınamıyordu! Tecavüz ve işkence izleri...

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Mesleğine kimse anlam veremedi! Bebekler için isim...

Mesleğine kimse anlam veremedi! Bebekler için isim...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.