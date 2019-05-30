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75 yaşındaki Nebahat Çehre'nin tarzı olay oldu!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 30.05.2019 10:39 | Son Güncelleme

75 yaşındaki usta Nebahat Çehre, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Sokak stili ile beğeni toplayan Çehre, magazin muhabirleri ile ayaküstü sohbet etti.

75 yaşındaki Nebahat Çehre'nin tarzı olay oldu!

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün Nişantaşı sokaklarındaydı. Gazetecilerin objektifine yansıyan Çehre, muhabirlerle sohbet etti. Son olarak yaptığı "Ben de artık bir şeyler yapmak istiyorum ama bunun için farklı projeler bekliyorum. Salon kadını olmaktan, köşklerden bıktım. Biraz varoş olmak istiyorum." açıklaması ile gündem olan ünlü oyuncu, "Bu aralar neler yapıyorsunuz?" sorusuna, "Yeni sezonda iyi bir projede yer alabilirim. Şu sıralar gelen senaryoları okuyorum" yanıtını verdi.

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75 yaşındaki usta oyuncu stili ve bakımlı halleri ile genç kızlara taş çıkardı. Çehre'nin sokak stilinin sosyal medyada yayılmasının ardından, kullanıcılar ünlü oyuncuya övgü dolu yorumlar yaptı. Bir kullanıcı "harika, yaşı olmayan kadın" yorumunda bulundu, başka bir kullanıcı ise "35 yaşındayım hiçbir zaman şu kadın gibi havalı olamadım" yazdı. (gecce.com)

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Anahtar Kelimeler:
nebahat çehre stili

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