75 yıldır evli olan çift aşklarını tazelemek için yeniden...

Tüm evli çiftlere ya da evlenmek üzere olanlara örnek bir davranış 75 yıldır evli olan çiftlerden geliyor!
95 yaşındaki Jim Richardson ve 94 yaşındaki eşi Irene, yıllar sonra yıl dönümlerini daha anlamlı kılmak için ilginç bir şey yaptı.
75 yıldır evli olan 95'lerindeki bu çift kiliseye gidip yeniden nikah tazeledi. Emekli çiftçiler, Jim 20 ve Irene 19 yaşındayken köyde tanıştı. Jim, Irene ile ormanda birlikte bisiklet sürerken, bir anda dizlerinin üstüne çöktü ve evlenme teklifi etti. Çift, 12 Nisan 1944'te evlendiler ve dört çocuk, sekiz toruna sahip oldu.
Uzun ve mutlu bir evliliğin tadını çıkarmalarına rağmen, Jim her zaman nikahtaki yemin töreninde ölen annesine teşekkür etmediği için vicdan azabı çektiğini dile getirdi. Bu yüzden yıllardır her konu açıldığında Irene ile nikah tazelemek istediğini, bu seferki yemin töreninde ise annesi için de birkaç cümle söylemeyi arzuladığını dile getirdi. Bunun üzerine çiftin torunu Sandra Taylor yaşlı çiftin 75'inci yıldönümünü kutlamak için tören planladı.
Çift yeniledikleri nikah töreni sırasında yıllar önce durdukları aynı yerde aynı şekilde durdu. Nikahın saati bile 75 yıl önceki saat ile aynıydı.
Çiftin torunu Sandra, "Nikah töreni inanılmazdı. Bir sürü fotoğraf çekip, anı topladık. O kadar heyecanlılardı ki sanki gerçekten yıllar öncesine gidip o ölümsüz anı yeniden yaşıyor gibiydiler" dedi.
52 yaşındaki torunları Sandra, nikah ritüellerinin bir parçası olan yemin töreninde ise büyükbabasının nihayet ölmüş annesi hakkında da konuştuğu, ona teşekkür ettiğini dile getirirken, "Birbirlerini o kadar çok seviyorlar ki bence uzun ömürlü ilişkilerinin en büyük sırrı bu!" dedi.
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