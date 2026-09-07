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76 yaşında kütüphanenin müdavimi oldu! Günde 50 sayfa, haftada 1 kitap okuyor

Gaziantep'te 76 yaşındaki İbrahim Halil Uzak, kitap sevgisiyle gençlere örnek oluyor. Her gün kütüphaneye giden Uzak, vaktini kitap okuyarak geçiriyor.

76 yaşında kütüphanenin müdavimi oldu! Günde 50 sayfa, haftada 1 kitap okuyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan ve gençlik yıllarında bıraktığı terzilik mesleğinin ardından hayatını kitaplara adayan 76 yaşındaki İbrahim Halil Uzak, mesleğini bıraktıktan sonra kitaplara olan ilgisini artırdı. Bir süre evinde kitap okuyan Uzak, oğlunun tavsiyesi üzerine Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni keşfetti.

76 yaşında kütüphanenin müdavimi oldu! Günde 50 sayfa, haftada 1 kitap okuyor 1

HAFTADA 1 KİTAP BİTİRİYOR

Evine yakın olması nedeniyle her gün kütüphaneye gitmeye başlayan 76 yaşındaki Uzak, kısa sürede kütüphanenin müdavimleri arasına girdi. Sabahın erken saatlerinde kütüphanenin yolunu tutan Uzak, bir buçuk yıldır gününün önemli bir bölümünü kitaplar arasında geçiriyor. Her gün yaklaşık 40-50 sayfa kitap ve dergi okuyan Uzak, haftada ortalama bir kitabı tamamlıyor. Yaşına rağmen okuma alışkanlığından vazgeçmeyen Uzak, gençlerle aynı ortamda kitap okuyarak okumanın yaşının olmadığını gösteriyor.

76 yaşında kütüphanenin müdavimi oldu! Günde 50 sayfa, haftada 1 kitap okuyor 2

"KÜTÜPHANE EVİM GİBİ OLDU"

Kütüphaneye oğlunun tavsiyesi üzerine geldiğini belirten Halil İbrahim Uzak, "1950 yılında Gaziantep'te doğdum. İlkokul mezunuyum ve sonra terzilik yaptım. İş genel anlamda konfeksiyona dönünce ben de onu yapamaz oldum, onun üzerine bıraktım. Ardından kitap okumaya başladım. Evimiz buraya yakın ve oğlum kitapları çok sevdiğim için bana Şahinbey Belediyesine bağlı Millet Kütüphanesini tavsiye etti. Baba, çok kitap var, sen de okumayı seviyorsun git bak dedi. Onun üzerine buraya gelmeye başladım. O günden bu yana her gün geliyorum. Saat 9'da geliyorum. Hatta kahvaltımı da buraya getiriyorum. Kütüphane evim gibi oldu. Akşam 6 ya kadar burada bulunuyorum" dedi.

76 yaşında kütüphanenin müdavimi oldu! Günde 50 sayfa, haftada 1 kitap okuyor 3

Kütüphanede günlük 50 sayfa kitap okuduğunu söyleyen Uzak, gençlere okuyun tavsiyesinde bulundu.

Şahinbey Belediyesine teşekkür eden İbrahim Halil Uzak, "Genelde dergilerle ilgileniyorum. Dergi olmayınca mevcut kitaplardan okurum. Kitabın işte tarihi ve dini olanını tercih ediyorum. Günde 40- 50 sayfa kitap okuyorum. Gençlere ise tavsiyem, boş zamanlarını kahvelerde falan öldürmesinler. Böyle yerlerde gelsin okusun yazsınlar. Şahinbey Belediyesi'nden böyle bir yeri açtığı için Allah razı olsun. Böyle yerlerin her şehirde olmasını isterim" diye konuştu.

76 yaşında kütüphanenin müdavimi oldu! Günde 50 sayfa, haftada 1 kitap okuyor 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Gaziantep kitap kütüphane yaşlı
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