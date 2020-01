77. Altın Küre (Golden Globe) Ödül Töreni'nde kırmızı halı şıklığı

İşte 2020 Altın Küre Ödül Töreni kırmızı halısında şıklık yarışı ve ödül alan isimler...

77. Golden Globe Ödül Töreni'nde kırmızı halı şıklığı

Salma Hayek - Patricia Arquette Oscar'ın habercisi gözüyle bakılan 77. Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri'ni kim kazandı sorusu cevabını buldu.

Salma Hayek Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından her yıl verilen Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri'nin 77'ncisinde, TV ve dizi dünyasının en iyileri, ABD'nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton'da, 5'inci ve son kez Ricky Gervais'in sunduğu törenle sahiplerine verildi.

Salma Hayek Gecenin sürprizi Drama Dalında En İyi Film 1917 olurken, Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği Once Upon a Time in Hollywood hem En İyi Senaryo hem de Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Film ödüllerini aldı.

Olivia Colman Filmin yıldız oyuncularından Brad Pitt de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. Biyografi türündeki Judy filmiyle Renée Zellweger En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, yılın favori filmlerinden Joker'in başrol oyuncusu Joaquin Phoenix En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Michelle Williams The Farewell filmindeki rolüyle Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu seçilen Awkwafina, Altın Küre tarihinde bu ödülü kazanan ilk Asyalı oldu.

Tom Hanks Yılın Drama Dalında En İyi Dizisi Succession olurken; Fleabag ve Chernobyl diğer kazanan diziler oldu. Olivia Colman ve Brian Cox drama dizisi performanslarıyla ödüllendirildi.

Awkwafina Güney Kore yapımı Parasite Yabancı Dilde En Film seçildi. İşte Altın Küre kazananların tam listesi ve ünlülerin kırmızı halı şıklıkları...

Gillian Anderson EN İYİ FİLM - DRAMA KAZANAN: 1917 DİĞER ADAYLAR The Irishman Joker Marriage Story The Two Popes

Naomi Watts SİNEMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU - DRAMA KAZANAN: Renée Zellweger, Judy DİĞER ADAYLAR Cynthia Erivo, Harriet Scarlett Johansson, Marriage Story Saoirse Ronan, Little Women Charlize Theron, Bombshell

Kaitlyn Dever SİNEMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU - DRAMA KAZANAN: Joaquin Phoenix, Joker DİĞER ADAYLAR Christian Bale, Ford v Ferrari Antonio Banderas, Pain and Glory Adam Driver, Marriage Story Jonathan Pryce, The Two Popes

Zoey Deutch MÜZİKAL YA DA KOMEDİ DALINDA EN İYİ FİLM KAZANAN: Once Upon a Time in Hollywood DİĞER ADAYLAR Dolemite Is My Name Jojo Rabbit Knives Out Rocketman

Jesse Plemons ve Kirsten Dunst SİNEMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ KAZANAN: Awkwafina, The Farewell DİĞER ADAYLAR Ana de Armas, Knives Out Cate Blanchett, Where'd You Go, Bernadette Beanie Feldstein, Booksmart Emma Thompson, Late Night

Anna Paquin SİNEMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ KAZANAN: Taron Egerton, Rocketman DİĞER ADAYLAR Daniel Craig, Knives Out Roman Griffin Davis, Jojo Rabbit Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood Eddie Murphy, Dolemite Is My Name

Carol Burnett SİNEMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU KAZANAN: Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood DİĞER ADAYLAR Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood Anthony Hopkins, The Two Popes Al Pacino, The Irishman Joe Pesci, The Irishman

Olivia Colman SİNEMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU KAZANAN: Laura Dern, Marriage Story DİĞER ADAYLAR Kathy Bates, Richard Jewell Annette Bening, The Report Jennifer Lopez, Hustlers Margot Robbie, Bombshell

Beanie Feldstein DRAMA DALINDA EN İYİ DİZİ KAZANAN: Succession DİĞER ADAYLAR Big Little Lies The Crown Killing Eve The Morning Show

Helen Mirren MÜZİKAL YA DA KOMEDİ DALINDA EN İYİ DİZİ KAZANAN: Fleabag DİĞER ADAYLAR Barry The Kominsky Method The Marvelous Mrs. Maisel The Politician

Eddie Murphy ve Paige Kasap EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ KAZANAN: Chernobyl DİĞER ADAYLAR Catch-22 Fosse/Verdon The Loudest Voice Unbelievable

Naomi Watts YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM KAZANAN: Parasite DİĞER ADAYLAR The Farewell Les Misérables Pain and Glory Portrait of a Lady on Fire

Sofia Vergara TV DİZİSİ EN İYİ KADIN OYUNCU - DRAMA KAZANAN: Olivia Colman, The Crown DİĞER ADAYLAR Jennifer Aniston, The Morning Show Jodie Comer, Killing Eve Nicole Kidman, Big Little Lies Reese Witherspoon, The Morning Show

Reese Witherspoon TV DİZİSİ EN İYİ ERKEK OYUNCU-DRAMA KAZANAN: Brian Cox, Succession DİĞER ADAYLAR Kit Harington, Game of Thrones Rami Malek, Mr. Robot Tobias Menzies, The Crown Billy Porter, Pose

Winnie Harlow EN İYİ KADIN OYUNCU - MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ KAZANAN: Michelle Williams, Fosse/Verdon DİĞER ADAYLAR Kaitlyn Dever, Unbelievable Joey King, The Act Helen Mirren, Catherine the Great Merritt Weaver, Unbelievable

Christina Applegate EN İYİ ERKEK OYUNCU - MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ KAZANAN: Russell Crowe, The Loudest Voice DİĞER ADAYLAR Christopher Abbott, Catch-22 Sacha Baron Cohen, The Spy Jared Harris, Chernobyl Sam Rockwell, Fosse/Verdon

Cate Blanchett TV DİZİSİ EN İYİ KADIN OYUNCU-MÜZİKAL YA DA KOMEDİ KAZANAN: Phoebe Waller-Bridge, Fleabag DİĞER ADAYLAR Christina Applegate, Dead to Me Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel Kirsten Dunst, On Becoming a God in Central Florida Natasha Lyonne, Russian Doll

Nicole Kimpel ve Anthony Banderas TV DİZİSİ EN İYİ ERKEK OYUNCU - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ KAZANAN: Ramy Youssef, Ramy DİĞER ADAYLAR Michael Douglas, The Kominsky Method Bill Hader, Barry Ben Platt, The Politician Paul Rudd, Living With Yourself

Jennifer Aniston EN İYİ YÖNETMEN KAZANAN: Sam Mendes, 1917 DİĞER ADAYLAR Bong Joon-ho, Parasite Todd Phillips, Joker Martin Scorsese, The Irishman Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood

Michelle Pfeiffer EN İYİ SENARYO KAZANAN: Once Upon a Time in Hollywood - Quentin Tarantino DİĞER ADAYLAR Marriage Story - Noah Baumbach Parasite - Bong Joon-ho & Han Jin-won The Two Popes - Anthony McCarten The Irishman - Steven Zaillian

Jennifer Lopez EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU - MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ KAZANAN: Patricia Arquette, The Act DİĞER ADAYLAR Helena Bonham Carter, The Crown Toni Collette, Unbelievable Meryl Streep, Big Little Lies Emily Watson, Chernobyl

Sandra Bullock EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU - MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ KAZANAN: Stellan Skarsgård, Chernobyl DİĞER ADAYLAR Alan Arkin, The Kominsky Method Kieran Culkin, Succession Andrew Scott, Fleabag Henry Winkler, Barry

Patricia Arquette EN İYİ ANİMASYON KAZANAN: Missing Link DİĞER ADAYLAR Frozen II How to Train Your Dragon: The Hidden World The Lion King Toy Story 4

Sandra Bullock EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI KAZANAN: "I'm Gonna Love Me Again," Rocketman - (Elton John, Bernie Taupin) DİĞER ADAYLAR Beautiful Ghosts," Cats - (Andrew Lloyd Webber & Taylor Swift) "Into the Unknown," Frozen II - (Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez) "Spirit," The Lion King - (Timothy McKenzie, Ilya Salmanzadeh & Beyoncé) "Stand Up," Harriet - (Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo)

Renée Zellweger EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI KAZANAN: Joker - Hildur Guðnadóttir DİĞER ADAYLAR Little Women - Alexandre Desplat Marriage Story - Randy Newman 1917 - Thomas Newman Motherless Brooklyn - Daniel Pemberton

Renée Zellweger

Brad Pitt, Julia Butters, Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino

Brad Pitt Leonardo DiCaprio

Brad Pitt, Julia Butters, Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino

Brad Pitt

Hildur Guðnadóttir

Sarah Snook

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix

Kirsten Dunst

Dakota Fanning

Nicole Kimpel - Anthony Banderas

Zoey Deutch

Kaitlyn Dever

Peter Krause ve Lauren Graham

Margot Robbie

Erin Lim

Kirsten Dunst

Jane Levy ve Lauren Graham

Kaitlyn Dever

Ellen DeGeneres ve Portia de Rossi

Kathy Bates

Paris Brosnan and Dylan Brosnan

Alexandre Desplat

Billy Porter

Ellen DeGeneres

Keely Shaye Smith ve Pierce Brosnan

Gillian Anderson

Olivia Colman

Stephen Moyer ve Anna Paquin

Sam Rockwell ve Leslie Bibb

Tom Ackerley ve AMargot Robbie

Naomi Watts

Joey King

Daniel Pemberton

Sofya Vergara

Jesse Plemons ve Kirsten Dunst

Anna Paquin

Carol Burnett

Beanie Feldstein

Elton John ve David Furnish

Helen Mirren

Eddie Murphy ve Paige Butcher

David E. Kelley ve Michelle Pfeiffer

Naomi Watts

Golden Globe Ambassadors, Dylan Brosnan and Paris Brosnan

Reese Witherspoon

Elton John ve David Furnish

Winnie Harlow

Christina Applegate

Cate Blanchett

Julia Butters

Kate McKinnon