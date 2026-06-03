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77 yıldır kazılıyordu: Türkiye'de binlerce yıllık cadde gün yüzüne çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan ve Pamfilya'nın en önemli liman kentlerinden biri olan Side Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, kentin ikinci ana kapısına uzanan antik cadde ve çevresindeki sokaklar ilk kez ortaya çıkarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nin ikinci ana kapısına uzanan antik cadde ve çevresindeki bazı sokaklar gün yüzüne çıkarıldı.

Antik dönemde Pamfilya'nın en önemli liman kenti olan Side'de, 1947'de başlatılan kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tiyatrosu, Athena ve Apollon tapınakları, hamamları, anıtsal çeşmesi, sütunlu caddesi ve müzeleriyle ön plana çıkan antik kent, ziyaretçilerini zamanda tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

77 yıldır kazılıyordu: Türkiye de binlerce yıllık cadde gün yüzüne çıktı 1

Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında son yıllarda kazı ve restorasyon çalışmalarının hızlandırıldığı Side'de kentin iki ana giriş kapısından biri olan doğu kapısına uzanan antik cadde ile çevresindeki sokaklar ortaya çıkarıldı.

77 yıldır kazılıyordu: Türkiye de binlerce yıllık cadde gün yüzüne çıktı 2

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Side Antik Kenti Kazı Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, AA muhabirine, caddenin açılmasının antik kent açısından önemli olduğunu söyledi.

77 yıldır kazılıyordu: Türkiye de binlerce yıllık cadde gün yüzüne çıktı 3

"SOKAĞI AÇARKEN BÖLGENİN TARİHSEL SÜREÇLERİNİ TESPİT ETME FIRSATI YAKALADIK"

Doğu kapısının antik dönemde kentin iki ana kapısından biri olduğunu belirten Alanyalı, "Doğu kapısına uzanan caddeyi açtık. Kentin tarihine ve tarihsel evrelerine ait önemli bilgiler edindik. Erken imparatorluk döneminde inşa edilmiş bir caddenin kullanımını evreleriyle tespit ettik. Ayrıca bu caddenin güneyine açılan sokakta da daha önce hiç kazı yapılmamıştı. Sokağı açarken bölgenin tarihsel süreçlerini tespit etme ve yorumlama fırsatı yakaladık." dedi.

77 yıldır kazılıyordu: Türkiye de binlerce yıllık cadde gün yüzüne çıktı 4

Antik kentte bu yıl kara ve deniz surları bölümünde kazı çalışmaları yapmayı planladıklarını dile getiren Alanyalı, kentin deniz surlarındaki kazıları tamamladıktan sonra güçlendirilen surların kontrollü bir sınır oluşturacağını ifade etti.

77 yıldır kazılıyordu: Türkiye de binlerce yıllık cadde gün yüzüne çıktı 5

"BÖLGEDE İRİLİ UFAKLI BAŞKA LİMANLAR OLDUĞUNU TESPİT ETTİK"

Side'nin Akdeniz ticaretinin önemli bir parçası olduğunu ve son yıllarda yaptıkları çalışmalarda Alara Çayı'nın kenarında bronz çağa ait gemi çapası bulunduğunu kaydeden Alanyalı, bu durumun milattan önce 2000'li yıllarda da bölgede yoğun bir deniz ticaretinin olduğunu açıkça gösterdiğine işaret etti.

77 yıldır kazılıyordu: Türkiye de binlerce yıllık cadde gün yüzüne çıktı 6

Side'nin Ege ve Karadeniz'den insanların geldiği, ticaret yaptığı kozmopolit bir kent olduğunu buluntuların yardımıyla anlayabildiklerini aktaran Alanyalı, şunları kaydetti:

"Side önemli bir deniz kenti ama aynı zamanda Melas Nehri'nin getirdiği alüvyonlu topraklar dolayısıyla bir tarım kenti. Suyla gelen kumullar bir süre sonra limanı hızla dolduruyor. Limanı sürekli temizliyorlar ama Sideliler bir süre sonra limanın yerini değiştirmek zorunda kalıyor. Yaptığımız çalışmalarda bölgede irili ufaklı başka limanlar olduğunu tespit ettik."

77 yıldır kazılıyordu: Türkiye de binlerce yıllık cadde gün yüzüne çıktı 7

Kaynak: AA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya antik kent cadde
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