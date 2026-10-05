8.000 mAh bataryalı OPPO F35 ve F35 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları!

OPPO, planlandığı gibi yeni F35 serisini Hindistan’da tanıttı. F33 ve F33 Pro’nun devamı niteliğindeki yeni modeller, daha büyük bataryaları nedeniyle seleflerine kıyasla daha ağır bir yapıya sahip.

İŞTE OPPO F35 VE F35 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Serinin üst modeli OPPO F35 Pro, 6,78 inç büyüklüğünde OLED ekranla geliyor. 1.272 x 2.772 piksel çözünürlük sunan panel, 144 Hz’e kadar yenileme hızını destekliyor. 10 bit renk desteğine sahip ekran, DCI-P3 renk uzayının tamamını kapsıyor ve HBM modunda 1.800 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Ekran AGC DT-Star D+ camla korunurken parmak izi okuyucu da ekranın altında bulunuyor.

F35 Pro’nun batarya kapasitesi önceki F33 serisine kıyasla 1.000 mAh artırılarak 8.000 mAh seviyesine çıkarıldı. Telefon 80 W SuperVOOC kablolu şarjın yanı sıra 55 W USB PPS ve 44 W UFCS şarj desteği sunuyor.

Cihazın merkezinde MediaTek Dimensity 7360 MAX işlemci yer alıyor. Aynı yonga seti, geçtiğimiz hafta Hindistan’da tanıtılan OPPO K14 Plus’ta da kullanılmıştı. Dimensity 7300’ün bir varyasyonu olan 4 nm üretim sürecindeki işlemci; 2,5 GHz hızında dört A78 ve 2,0 GHz hızında dört A55 çekirdekle birlikte Mali-G615 GPU’ya sahip.

F35 Pro, 6 GB veya 8 GB LPDDR5X RAM seçenekleriyle sunuluyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB kapasiteli UFS 3.1 seçenekleri bulunuyor. Önceki F33 Pro modelinde UFS 2.2 depolama kullanılıyordu.

F35 PRO’YA 8 MP ULTRA GENİŞ AÇILI KAMERA EKLENDİ

Kamera tarafındaki yeniliklerden biri, F35 Pro’ya eklenen 8 MP ultra geniş açılı kamera oldu. Bu kamera f/2.2 diyafram açıklığına ve 116 derecelik görüş açısına sahip.

Ana kamera tarafında ise OIS destekli f/1.8 lensle birlikte 50 MP sensör kullanılıyor. Telefonun ön tarafında otomatik odaklama destekli, 100 derece görüş açısına ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50 MP selfie kamerası bulunuyor.

Hem ön hem de arka kameralar 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Ayrıca çift görüntülü kayıt modu da destekleniyor. F33 serisinde hem ön hem de arka kameralar en fazla 1080p 60 FPS video kaydı sunuyordu.

OPPO F35 DE 8.000 MAH BATARYAYLA GELİYOR

Standart OPPO F35, 6,57 inç ekran boyutunu koruyor. OLED panel 1.080 x 2.372 piksel çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 10 bit renk desteğine sahip. Ekran sRGB ve DCI-P3 renk uzaylarının tamamını kapsarken HBM modunda 1.400 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Ekranı Crystal Guard cam koruyor ve parmak izi okuyucu ekranın altında yer alıyor.

Daha küçük ekranına rağmen F35 de 8.000 mAh bataryaya sahip. Bu kapasite F33’e göre 1.000 mAh artış anlamına geliyor. Telefon 80 W SuperVOOC, UFCS ve 55 W USB PPS şarj teknolojilerini destekliyor.

F35’in ön tarafında da otomatik odaklama ve 100 derecelik görüş açısı sunan 50 MP selfie kamerası bulunuyor. Ancak Pro modelden farklı olarak bu kamerada f/2.1 diyafram açıklığı kullanılıyor. Önceki F33 modelinde ise 16 MP selfie kamerası bulunuyordu.

Arka tarafta f/1.9 lensli 50 MP ana kamera bulunuyor ancak bu kamerada OIS desteği yer almıyor. Ana kameraya 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

Telefon kutudan çıktığında 1080p 60 FPS video kaydını destekliyor. OPPO, gelecek bir güncellemeyle 2,5K çözünürlükte 30 FPS video kaydı desteğinin de ekleneceğini belirtiyor.

Standart F35, önceki iki F33 modelinde de kullanılan Dimensity 6360 MAX işlemciyi kullanmaya devam ediyor. İşlemciye 6 GB veya 8 GB LPDDR4X RAM ile 128 GB UFS 2.2 depolama eşlik ediyor. Modelde 256 GB depolama seçeneği bulunmuyor.

HER İKİ MODEL DE IP69 SU DAYANIKLILIĞINA SAHİP

OPPO F35 ve F35 Pro, seleflerinde olduğu gibi sıcak su püskürtmelerine karşı koruma sağlayan IP69 su dayanıklılığına sahip.

Her iki telefon için de ön siparişler başlamış durumda. OPPO F35 Pro; Sunrise Orange, Wave Blue ve Twilight Brown renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

OPPO F35 ise Wave Blue, Mist Pink ve Titanium Grey renk seçenekleriyle kullanıcılarla buluşacak.

Öte yandan F33’ün 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı sürümü ₹32.000, F33 Pro’nun 8 GB RAM ve 128 GB depolamalı sürümü ise ₹38.000 başlangıç fiyatıyla piyasaya çıkmıştı. Yeni F35’in 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı başlangıç sürümünün fiyatı, bu iki rakamın da üzerinde.

OPPO F35 VE F35 PRO'NUN FİYATLARI NE KADAR?

OPPO F35 ve OPPO F35 Pro'nun fiyatları şöyle:

Oppo F35 Oppo F35 Pro 6/128GB ₹39,000 ₹46,000 8/128GB ₹43,000 ₹50,000 8/256GB ₹55,000

Kaynak: GSMArena