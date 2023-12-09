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8 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

08.12.2023 23:36 | Son Güncelleme:
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8 Aralık reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef All Star, Bambaşka Biri gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 8 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef All Star, Bambaşka Biri gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 8 Aralık Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef All Star ve Bambaşka Biri gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 8 Aralık Cuma gününün reyting sonuçları...

8 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Aralık Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2.sırada “Yalı Çapkını”, 3.sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 8 ARALIK

GEÇEN HAFTANIN (1 ARALIK) REYTİNG SONUÇLARI

1 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti”, 3. sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1. sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada “Yalı Çapkını”, 3. sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti yer aldı.


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