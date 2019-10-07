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8 aydır eline telefon değmiyor! 4 ay daha dayanırsa 100 bin dolar kazanacak!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 07.10.2019 13:37 | Son Güncelleme

Akıllı telefonlar şüphesiz ki hayatımızın eksilmeyen bir parçası oldular. Peki siz 100.000 dolar karşılığında bir yıl boyunca telefonunuzu bırakmayı kabul eder miydiniz? Bu yarışmaya seçilen bir kadın, tam sekiz aydır akıllı telefonunu kullanmıyor.

8 aydır eline telefon değmiyor! 4 ay daha dayanırsa 100 bin dolar kazanacak!

Akıllı telefonlar insanlar üzerinde oldukça fazla bağımlılık etkisi yaratabiliyor. Öyle ki artık telefonun elimizden düşmediği bir günü yaşayamaz olduk. Peki her şeyin dijitalleştiği bir dünyada bir kişi size 100.000 dolar karşılığında bir yıl telefon kullanma dese ne yapardınız?

BİRÇOK BAŞVURU YAPILDI

Bir Coca-Cola şirketi olan Vitaminwater, Aralık ayında yeni bir yarışma başlattı. Bu yarışmaya göre eğer bir yıl boyunca akıllı
telefonunuzu kullanmadan yaşayabilirseniz 100.000 dolar kazanacaksınız. Tabii ödülü duyanlar yarışmaya koşturdu ve başvurularını yaptı.

ORİJİNALLİĞİ ve YARATICILIĞI SAYESİNDE O SEÇİLDİ

Yarışmaya seçilen isim, oldukça fazla insanın yaptığı başvuru arasından en öne çıkanı olmalıydı. Instagram ve Twitter üzerinden yapılan 100.000’den fazla başvuruyu değerlendiren şirket, başvuranların yarışmaya nasıl bir anlam verdiklerine göre seçim yaptı. Şirketin seçtiği isim Elana Mugdan oldu.

Otuz yaşındaki Elana Mugdan yarışmaya televizyonlarda gördüğümüz satıcılar gibi bir video çekerek başvurmuş. Vitaminwater’ın marka menajeri Natalia Suarez, başvuruyu yapan Elena hakkında ‘Orijinalliği ve yaratıcılığı sayesinde yarışmamıza katılmak için ön plana çıktı.’ sözlerini kullandı. Elena’nın başvuru videosunu attığı tweetten izleyebilirsiniz:

8 AYDIR ELİNE AKILLI TELEFON DEĞMEDİ

Mugdan, elindeki iPhone 5S’i Vitaminwater tarafından verilen kapaklı bir telefonla değiştiriyor. Önümüzdeki yıl boyunca hiçbir tableti ve bilgisayarı kullanamayacak, hatta arkadaşlarının ya da herhangi birinin cihazlarına da el süremeyecek. Ancak laptopların kullanımı ve Google Home ve Amazon Echo gibi cihazların kullanımı serbest, ortadan yalnızca akıllı telefon kalktı.

Mugdan yarışmaya gireli neredeyse sekiz ay oldu ve hala telefonu eline almış değil. Kendisinin yaptığı açıklama ‘Akıllı telefonlardan uzaklaşmak özgürleştirici bir deneyim oldu. Gözlerimi açmamı sağladı ve sağlığıma zarar veren birkaç alışkanlığımı da fark etmemi sağladı.’ şeklinde oldu.

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akıllı telefon Teknoloji büyük ödül

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