8 bin liraya aldığı yılanı ezilince çileden çıktı! Çocuk parkında ilginç anlar...

Çocuk parkında çekilen bir video sosyal medyada gündem oldu. Genç bir kız, Solucana benzeyen ve kör yılan olarak adlandırılan hayvanını parka götürdü.

İSMİNİ VERMEYİNCE ÇILDIRDI

O anları videoya alan genç, "8 bin liraya aldığım hayvanı, şu şahıs basarak öldürdü. Polislere vereceğim" dedi. Hayvanı ölen kız, çocuğunu salıncakta sallayan adamın yanına giderek isim soyisim istedi.

ismini söyleyen adam soyismini söylemeyince çıldırdı. Videodaki şahıs "Kızım git sen başka yerde oyna" diyerek tepki gösterdi.

MEZAR YAPTI

Yılana cenaze merasimi düzenleyen genç kız, hayvanı toprağa verdiği anları da kaydetti. Duygusal sözlerle hayvanına veda etti.