8 bin yıllık Efes Antik Kentine yoğun ilgi!

İzmir Selçuk ilçesindeki Efes aynı zamanda UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde bulunuyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Efes bu yıl da Ege Bölgesi’nde en çok ziyaret edilen tarihi yerlerden biri. Antik Kent, Ege Bölgesi ve İzmir çevresinde tatil planlayanlar için mutlaka rotaya eklenmesi gereken bir destinasyon. Yalnızca 2 saatinizi ayırarak bu muhteşem kültürel mirası tanıma şansı bulabilirsiniz. Helenistik ve Roma döneminde Efes Antik Kenti en parlak dönemini yaşamış. Bölgedeki en gelişmiş şehir olan Efes 200.000 kişilik nüfusa sahip bir şehir olarak mimari yapısı ve yaşam tarzı ile çağının çok ilerisinde bir şehir olduğunu gösteriyor. Dünyada çok eski yıllardan beri “mermer şehir” olarak tanınıyor. Günümüzde ziyaret edilen bölüm şehrin yalnızca %15’lik kısmını oluşturuyor. Bölgede kazılar ve çalışmalar devam ediyor. Çıkarılan parçalardan bazıları ise Viyana Efes Müzesi, İzmir Efes Müzesi ve Britanya Müzesi gibi dünyanın çeşitli yerlerindeki müzelerde sergileniyor.

İşte Efes Antik kentinde çalışmalar sonucu aslına uygun olarak ayağa kaldırılan, mutlaka görmeniz ve fotoğraflamanız gereken en önemli 5 yer: 1.ANTİK TİYATRO



Antik Tiyatro, Efes’te günümüze kadar sağlam kalabilen en görkemli yer. Yapımı MS. 117 yılında tamamlanan tiyatro yakın zamana kadar konserler verilen bir alandı ancak artık bu tarz etkinlikler pek düzenlenmiyor çünkü yüksek sesin tarihi kalıntılara zarar verme olasılığı var. Antik tiyatro yıllar içerisinde farklı amaçlarla kullanılmış. Bir dönem gladyatör arenası, bir dönem ise siyasi ve dini toplantıların yapıldığı bir yer olarak hizmet etmiş. Yaklaşık 25.000 kişilik kapasiteyle antik dönemin en büyük tiyatrosu olan Efes tiyatrosu günümüzde de tüm etkileyiciğiyle turistlerin gözdesi. 2.CELSUS KÜTÜPHANESİ



Celsus Kütüphanesi Efes tanıtımında en çok kullanılan yapı. Kartpostallarda, reklamlarda, hediyelik eşyalarda bol bol görebileceğiniz kütüphanenin yalnızca ön yüzü ayağa kaldırılmış durumda ama bu görüntü bile yapının tamamı hakkında oldukça iyi fikir veriyor. Efes’e gidip arka fonda Celsus Kütüphanesi ile fotoğraf çektirmek turistlerin geleneği haline gelmiş. O yüzden bu yapının önü hep çok kalabalık oluyor. Romalı senatör Celsus’un ölümünden sonra inşaa edilen kütüphane aynı zamanda bir anıt mezar. Dış duvardaki 4 heykel ise Celsus’un bilgelik, erdemlilik gibi kişisel özelliklerini temsil ediyor.

3.HADRİANUS KAPISI



Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırılan kapıda 3 tane giriş bulunuyor. Yan taraftaki iki giriş yayalar, ortadaki giriş ise at arabaları için inşaa edilmiş. Kapının sadece bir bölümü günümüzde ayakta. Hadrianus kapısının önündeki bilgilendirici tabelada yapının tamamının mimari çizimlerini görebilirsiniz. Bu kapıdan geçerek ilerlediğinizde “Teras Evler” bölümüne ulaşabilirsiniz. Bu bölüme giriş için ayrıca ücret vermek gerekiyor ve etrafı kapalı olduğu için dışardan görmek mümkün değil. 4.TRAJAN ÇEŞMESİ



Efes’in en geniş caddesi Kuretler üzerinde bulunan çeşme görülmesi gereken önemli yapılardan biri. Imparator Trajan için yapılan çeşmenin dış çerçevesi dışında ortasında yer alan büyük ayak ve dünya küresi dikkat çekici. Bu bölüm dünyanın Trajan’ın ayakları altında olduğunu betimlemek için yapılmış. Döneminde antik kentin çok önemli bu su kaynağının bugün ne yazık ki ufak bir bölümü ayakta duruyor. Tıpkı Hadrian kapısı ve tapınağı gibi bu yapının da yanında bulunan tabelalardan bilgi almak ve orjinal hali hakkında çizimlerden fikir edinmek mümkün.