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8 bin yıllık Efes Antik Kentine yoğun ilgi!

mustafa.saygin mustafa.saygin
SEYAHAT  | 26.08.2019 07:02 | Son Güncelleme

8 bin yıllık geçmişi, büyülü atmosferi ve etkileyici tarihi ile Efes Harabeleri Dünya’nın 7 Harikası’ndan biri.

8 bin yıllık Efes Antik Kentine yoğun ilgi!
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-09-02 15:25:00
İzmir
2019-09-02 16:35:00
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İzmir
2019-09-09 17:15:00
İstanbul
2019-09-09 18:35:00
466.74 TL
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GİDİŞ
İstanbul
2019-09-02 20:05:00
İzmir
2019-09-02 21:30:00
DÖNÜŞ
İzmir
2019-09-09 19:55:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-09-09 21:00:00
413.74 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-09-02 15:25:00
İzmir
2019-09-02 16:35:00
DÖNÜŞ
İzmir
2019-09-09 20:05:00
İstanbul
2019-09-09 21:20:00
466.74 TL
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İzmir Selçuk ilçesindeki Efes aynı zamanda UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde bulunuyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Efes bu yıl da Ege Bölgesi’nde en çok ziyaret edilen tarihi yerlerden biri. Antik Kent, Ege Bölgesi ve İzmir çevresinde tatil planlayanlar için mutlaka rotaya eklenmesi gereken bir destinasyon. Yalnızca 2 saatinizi ayırarak bu muhteşem kültürel mirası tanıma şansı bulabilirsiniz.

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Helenistik ve Roma döneminde Efes Antik Kenti en parlak dönemini yaşamış. Bölgedeki en gelişmiş şehir olan Efes 200.000 kişilik nüfusa sahip bir şehir olarak mimari yapısı ve yaşam tarzı ile çağının çok ilerisinde bir şehir olduğunu gösteriyor. Dünyada çok eski yıllardan beri “mermer şehir” olarak tanınıyor. Günümüzde ziyaret edilen bölüm şehrin yalnızca %15’lik kısmını oluşturuyor. Bölgede kazılar ve çalışmalar devam ediyor. Çıkarılan parçalardan bazıları ise Viyana Efes Müzesi, İzmir Efes Müzesi ve Britanya Müzesi gibi dünyanın çeşitli yerlerindeki müzelerde sergileniyor.

İşte Efes Antik kentinde çalışmalar sonucu aslına uygun olarak ayağa kaldırılan, mutlaka görmeniz ve fotoğraflamanız gereken en önemli 5 yer:

1.ANTİK TİYATRO

Antik Tiyatro, Efes’te günümüze kadar sağlam kalabilen en görkemli yer. Yapımı MS. 117 yılında tamamlanan tiyatro yakın zamana kadar konserler verilen bir alandı ancak artık bu tarz etkinlikler pek düzenlenmiyor çünkü yüksek sesin tarihi kalıntılara zarar verme olasılığı var.

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Antik tiyatro yıllar içerisinde farklı amaçlarla kullanılmış. Bir dönem gladyatör arenası, bir dönem ise siyasi ve dini toplantıların yapıldığı bir yer olarak hizmet etmiş. Yaklaşık 25.000 kişilik kapasiteyle antik dönemin en büyük tiyatrosu olan Efes tiyatrosu günümüzde de tüm etkileyiciğiyle turistlerin gözdesi.

2.CELSUS KÜTÜPHANESİ

Celsus Kütüphanesi Efes tanıtımında en çok kullanılan yapı. Kartpostallarda, reklamlarda, hediyelik eşyalarda bol bol görebileceğiniz kütüphanenin yalnızca ön yüzü ayağa kaldırılmış durumda ama bu görüntü bile yapının tamamı hakkında oldukça iyi fikir veriyor. Efes’e gidip arka fonda Celsus Kütüphanesi ile fotoğraf çektirmek turistlerin geleneği haline gelmiş. O yüzden bu yapının önü hep çok kalabalık oluyor. Romalı senatör Celsus’un ölümünden sonra inşaa edilen kütüphane aynı zamanda bir anıt mezar. Dış duvardaki 4 heykel ise Celsus’un bilgelik, erdemlilik gibi kişisel özelliklerini temsil ediyor.

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3.HADRİANUS KAPISI

Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırılan kapıda 3 tane giriş bulunuyor. Yan taraftaki iki giriş yayalar, ortadaki giriş ise at arabaları için inşaa edilmiş. Kapının sadece bir bölümü günümüzde ayakta. Hadrianus kapısının önündeki bilgilendirici tabelada yapının tamamının mimari çizimlerini görebilirsiniz. Bu kapıdan geçerek ilerlediğinizde “Teras Evler” bölümüne ulaşabilirsiniz. Bu bölüme giriş için ayrıca ücret vermek gerekiyor ve etrafı kapalı olduğu için dışardan görmek mümkün değil.

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4.TRAJAN ÇEŞMESİ

Efes’in en geniş caddesi Kuretler üzerinde bulunan çeşme görülmesi gereken önemli yapılardan biri. Imparator Trajan için yapılan çeşmenin dış çerçevesi dışında ortasında yer alan büyük ayak ve dünya küresi dikkat çekici. Bu bölüm dünyanın Trajan’ın ayakları altında olduğunu betimlemek için yapılmış. Döneminde antik kentin çok önemli bu su kaynağının bugün ne yazık ki ufak bir bölümü ayakta duruyor. Tıpkı Hadrian kapısı ve tapınağı gibi bu yapının da yanında bulunan tabelalardan bilgi almak ve orjinal hali hakkında çizimlerden fikir edinmek mümkün.

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5.HERAKLES KAPISI

Antik dönemin ünlü alışveriş caddesi Kuretler caddesinin üst kısmında bulunan kapının sütunları üzerinde Herakles yani bizim tanıdğımız ismiyle Herkül’ün heykeli bulunuyor. Bu heykelde Herkül kendine verilen zor bir görev sonucu öldürdüğü Nemea aslanının postunu taşıyor. Günümüzde bu keykel hala sağlam ve bu yüzden fotoğraf çektirmek için en çok tercih edilen Efes’in en orjinal yerlerinden biri.

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Efes ihtişamlı tarihi ve etkileyici antik ruhu ile ziyaretçilerini bekliyor. Türkiye’nin en ilginç yerlerinden Efes Antik Kenti’ni merak ediyorsanız sizler için Efes’i gezerek hazırladığımız videomuzu izleyebilir ve bu muhteşem şehri keşfedebilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
efes antik kenti UNESCO

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