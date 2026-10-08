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Forza Horizon 6'nın PS5 çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı

Microsoft'un açık dünya yarış oyunu Forza Horizon 6'nın PlayStation 5 sürümüne ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Güvenilir bir kaynağa göre oyun, Ocak 2027'de PS5 kullanıcılarıyla buluşabilir. Sızıntı, oyunun fiyatına ve dijital sürümle aynı gün çıkacak fiziksel PS5 sürümüne de işaret ediyor.

Forza Horizon 6'nın PS5 çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı
Enes Çırtlık

Forza Horizon 6, Xbox Series X|S ve PC platformlarında 19 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürüldü. Playground Games, oyunun PS5'e 2026 yılı içerisinde geleceğini açıklamıştı. Ancak PlayStation 5 sahiplerinin Forza Horizon 6'ya kavuşabilmek için biraz daha uzun süre beklemesi gerekebilir.

Forza Horizon 6 nın PS5 çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı 1

FORZA HORIZON 6, PS5 İÇİN 26 OCAK 2027'DE ÇIKABİLİR

Dealabs üzerinden yaptığı güvenilir sızıntılarla tanınan billbil-kun'un paylaştığı bilgilere göre Forza Horizon 6'nın PS5 sürümü 26 Ocak 2027 tarihinde piyasaya sürülebilir. Söz konusu çıkış tarihinin, oyunun PS5 uyarlaması etrafındaki bazı çelişkili açıklamalara nihayet netlik kazandırabileceği belirtiliyor. Rapor, The Verge'ün daha önce ortaya attığı iddiayı da büyük ölçüde yineliyor.

Forza Horizon 6 nın PS5 çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı 2

Playground Games, oyunun Xbox ve PC sürümlerinin çıkış tarihini duyurduğu ocak ayında PS5 versiyonunun "bu yılın ilerleyen dönemlerinde" geleceğini açıklamıştı. Stüdyo ise PlayStation sürümü için resmî olarak hâlâ 2026 takvimini koruyor.

Yeni rapora göre Microsoft'un PS5 çıkış tarihini bu hafta içerisinde resmî olarak duyurması bekleniyor. Duyurunun ardından ön siparişlerin de kısa süre içerisinde açılacağı öne sürülüyor.

FORZA HORIZON 6'NIN PS5 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Sızıntının dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise oyunun fiyatlandırması ve fiziksel sürüm planları oldu. Dealabs'ın haberine göre Forza Horizon 6, PS5 için hem dijital hem de kutulu olarak satışa sunulabilir. Fiziksel sürümün de dijital versiyonla aynı gün raflardaki yerini alacağı belirtiliyor.

Forza Horizon 6 nın PS5 çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı 3

Oyunun standart sürümünün Avrupa'da 69,99 euro, Birleşik Krallık'ta ise 59,99 sterlin fiyat etiketiyle satışa çıkacağı iddia ediliyor. Bu rakamlar, Xbox Series X|S sürümünün fiyatlarıyla aynı.

ABD fiyatı henüz doğrulanmış olmasa da Dealabs oyunun 69,99 dolardan satışa sunulmasını bekliyor.

DELUXE VE PREMIUM SÜRÜMLER PS5'E GELECEK Mİ?

Forza Horizon 6'nın Xbox ve PC platformlarında sunulan Deluxe ve Premium sürümlerinin PlayStation 5'e gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Oyunun Premium sürümü, başlangıçta dört günlük erken erişimin yanı sıra VIP Membership, Welcome Pack, Car Pass ve diğer indirilebilir içerikleri kapsıyordu. Ancak Dealabs, PS5 oyuncularına benzer bir Premium paket veya erken erişim fırsatı sağlanıp sağlanmayacağını henüz doğrulayamadığını belirtiyor.

Kaynak: notebookcheck.net

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Anahtar Kelimeler:
Oyun Forza Horizon 6
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