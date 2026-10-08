28 yıldır dünyayı yürüyerek dolaşıyor! Yolculuğunu bakın nerede bitirecek

Eski paraşütçü Karl Bushby, dünyayı yürüyerek dolaşmak için Kasım 1998'de yola çıktı. Yolculuğun yaklaşık 12 yıl süreceğini düşünüyordu ancak planı beklediğinden çok daha uzun sürdü.

Bushby, yolculuğu boyunca ulaşım aracı kullanmama kuralına bağlı kaldı. Vize süresi nedeniyle bazı ülkelerden ayrılmak zorunda kalsa da daha sonra yürüyüşüne kaldığı noktadan devam etti.

GÜNEY AMERİKA'DAN SİBİRYA'YA UZANAN ROTA

Bushby, yolculuğu sırasında Güney Amerika'yı baştan sona geçti. Daha sonra zorlu Darien Geçidi'ni aşarak Kuzey Amerika'ya ulaştı ve Alaska'ya kadar ilerledi.

Buradan Bering Boğazı'na geçen maceracı, boğazı doğudan batıya doğru yürüyerek geçti. Suyun derin olduğu bölümlerde ise yüzmek zorunda kaldı.

Ardından Sibirya ve Asya'nın farklı bölgelerinden geçen Bushby, Hazar Denizi'ni de yüzerek aştı. Geçen yıl Avrupa'ya ulaşan maceracı, son olarak İngiltere'ye doğru ilerledi.

MANŞ DENİZİ'Nİ DE YÜZEREK GEÇTİ

Bushby'nin İngiltere'ye ulaşmasının önündeki son engel Manş Denizi oldu. Manş Tüneli'nin işletmecileri, tünelin servis bölümünü kullanmasına izin vermeyince Bushby farklı bir yol seçti.

57 yaşındaki maceracı, Manş Denizi'ni yüzerek geçerek 5 Ekim'de Dover'ın güneyindeki Shakespeare Beach'e ulaştı. Böylece 28 yıl sonra yeniden İngiltere topraklarına ayak bastı.

Bushby, ülkesine dönmenin kendisi için çok özel bir an olduğunu belirterek yolculuğun kolay olmadığını ancak bunun mücadelenin bir parçası olduğunu söyledi.

HEDEFİ ANNESİNİN EVİNE ULAŞMAK

Toplamda yaklaşık 50 bin kilometre yol kat eden ve 29 ülkeden geçen Bushby'nin yolculuğunda artık son birkaç adım kaldı.

Maceracı, önümüzdeki ay Hull'daki annesinin evine ulaşarak 1998 yılında başladığı dünya turunu tamamlamayı hedefliyor.