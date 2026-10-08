Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

28 yıldır dünyayı yürüyerek dolaşıyor! Yolculuğunu bakın nerede bitirecek

Dünyayı yürüyerek dolaşmak için 1998 yılında yola çıkan İngiliz maceracı Karl Bushby, tam 28 yıl sonra ülkesine ayak bastı. 57 yaşındaki Bushby, 29 ülkeden geçerek yaklaşık 50 bin kilometre yol kat etti. İngiltere'ye dönüşünün son etabında ise karşısına bu kez Manş Denizi çıktı.

28 yıldır dünyayı yürüyerek dolaşıyor! Yolculuğunu bakın nerede bitirecek
Çiğdem Berfin Sevinç

Eski paraşütçü Karl Bushby, dünyayı yürüyerek dolaşmak için Kasım 1998'de yola çıktı. Yolculuğun yaklaşık 12 yıl süreceğini düşünüyordu ancak planı beklediğinden çok daha uzun sürdü.

Bushby, yolculuğu boyunca ulaşım aracı kullanmama kuralına bağlı kaldı. Vize süresi nedeniyle bazı ülkelerden ayrılmak zorunda kalsa da daha sonra yürüyüşüne kaldığı noktadan devam etti.

28 yıldır dünyayı yürüyerek dolaşıyor! Yolculuğunu bakın nerede bitirecek 1

GÜNEY AMERİKA'DAN SİBİRYA'YA UZANAN ROTA

Bushby, yolculuğu sırasında Güney Amerika'yı baştan sona geçti. Daha sonra zorlu Darien Geçidi'ni aşarak Kuzey Amerika'ya ulaştı ve Alaska'ya kadar ilerledi.

Buradan Bering Boğazı'na geçen maceracı, boğazı doğudan batıya doğru yürüyerek geçti. Suyun derin olduğu bölümlerde ise yüzmek zorunda kaldı.

Ardından Sibirya ve Asya'nın farklı bölgelerinden geçen Bushby, Hazar Denizi'ni de yüzerek aştı. Geçen yıl Avrupa'ya ulaşan maceracı, son olarak İngiltere'ye doğru ilerledi.

28 yıldır dünyayı yürüyerek dolaşıyor! Yolculuğunu bakın nerede bitirecek 2

MANŞ DENİZİ'Nİ DE YÜZEREK GEÇTİ

Bushby'nin İngiltere'ye ulaşmasının önündeki son engel Manş Denizi oldu. Manş Tüneli'nin işletmecileri, tünelin servis bölümünü kullanmasına izin vermeyince Bushby farklı bir yol seçti.

57 yaşındaki maceracı, Manş Denizi'ni yüzerek geçerek 5 Ekim'de Dover'ın güneyindeki Shakespeare Beach'e ulaştı. Böylece 28 yıl sonra yeniden İngiltere topraklarına ayak bastı.

Bushby, ülkesine dönmenin kendisi için çok özel bir an olduğunu belirterek yolculuğun kolay olmadığını ancak bunun mücadelenin bir parçası olduğunu söyledi.

28 yıldır dünyayı yürüyerek dolaşıyor! Yolculuğunu bakın nerede bitirecek 3

HEDEFİ ANNESİNİN EVİNE ULAŞMAK

Toplamda yaklaşık 50 bin kilometre yol kat eden ve 29 ülkeden geçen Bushby'nin yolculuğunda artık son birkaç adım kaldı.

Maceracı, önümüzdeki ay Hull'daki annesinin evine ulaşarak 1998 yılında başladığı dünya turunu tamamlamayı hedefliyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mahalleli toplaşıp evin damına toprak serdiMahalleli toplaşıp evin damına toprak serdi
Forza Horizon 6'nın çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldıForza Horizon 6'nın çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı

Anahtar Kelimeler:
Yürüyüş yüzmek deniz anne ev almak paraşüt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ülkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar var

Ülkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar var

AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil"

AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil"

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek hamle! Transferi İlkay Gündoğan bitirecek

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek hamle! Transferi İlkay Gündoğan bitirecek

Daha yeni başladı ama tartışma yarattı! Çalıntı mı?

Daha yeni başladı ama tartışma yarattı! Çalıntı mı?

Fon soruşturmasında adı gündeme gelmişti! Bakan Bolat'tan açıklama

Fon soruşturmasında adı gündeme gelmişti! Bakan Bolat'tan açıklama

SPK 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

SPK 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.