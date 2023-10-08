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8 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Kirli Sepeti, Aile, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

08.10.2023 22:22 | Son Güncelleme:
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8 Ekim reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Yargı, Kirli Sepeti, Aile, MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 29 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları Survivor gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 8 Ekim Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yargı, Kirli Sepeti, Aile, MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 8 Ekim Pazar gününün reyting sonuçları...

8 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Ekim Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (1 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI

1 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Yargı dizisi yer aldı. Reyting tablosunda İkinci sırada Kirli Sepeti, üçüncü sırada ise Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

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AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Yargı özet bölümü yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Yargı özet bölümü yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D
2 KIRLI SEPETI FOX
3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 YARGI (OZET) KANAL D
6 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV
7 KIRLI SEPETI (OZET) FOX
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D
2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
3 YARGI (OZET) KANAL D
4 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV
5 KIRLI SEPETI FOX
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
7 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 COK GUZEL HAREKETLER 2 STAR TV
10 ATV ANA HABER ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D
2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
3 YARGI (OZET) KANAL D
4 KIRLI SEPETI FOX
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 KANAL D ANA HABER KANAL D
7 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV
9 KIRLI SEPETI (OZET) FOX
10 SHOW ANA HABER SHOW TV

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