8 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Masumlar Apartmanı mı EDHO mu birinci oldu?

Total ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre; en çok izlenen dizi ve program, birinci oldu. İzleyicinin ilgisine göre sıralanan reyting sonuçlarında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Dizilerin yanı sıra Survivor’da eleme heyecanı da en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı.
8 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da” programı yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Masumlar Apartmanı”, 2.sırada “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
3 ESRA EROL'DA ATV
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 SURVIVOR TV8
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
8 ATV ANA HABER ATV
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 KILIBIK (T.S) FOX
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