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8 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Masumlar Apartmanı mı EDHO mu birinci oldu?

09.06.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Haziran salı gününün reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren belli oldu. Atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, TRT1’de Masumlar Apartmanı’nın sezon finali ve Kanal D ekranlarında ise Aşkın Tarifi’nin tekrar bölümü yayınlandı…

8 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Masumlar Apartmanı mı EDHO mu birinci oldu?

Total ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre; en çok izlenen dizi ve program, birinci oldu. İzleyicinin ilgisine göre sıralanan reyting sonuçlarında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Dizilerin yanı sıra Survivor’da eleme heyecanı da en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı.

8 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

8 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masumlar Apartmanı”, 2.sırada “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

İŞTE TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM

8 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Masumlar Apartmanı mı EDHO mu birinci oldu?

İŞTE AB'DE İLK 10 PROGRAM

8 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Masumlar Apartmanı mı EDHO mu birinci oldu?

İŞTE ABC'DE İLK 10 PROGRAM

8 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Masumlar Apartmanı mı EDHO mu birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SURVIVOR TV8

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 KILIBIK (T.S) FOX

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi
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